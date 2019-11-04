В Могилеве открыли новую воркаут-площадку для всех. На ней есть и уличные тренажеры

Источник материала: Tut.by

Еще одну воркаут-площадку открыли в Могилеве. Турники и уличные тренажеры появились на территории гимназии № 1 на улице Мовчанского, 47. Оборудование сделало могилевское предприятие «Ольса».





На площадке может заниматься любой — в этом смысл ее и благотворительного социального проекта «Стрит воркаут», благодаря которому в Беларуси с 2014 года в разных городах построены объекты для бесплатных занятий спортом.











