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В Новом свете в одном из старых зданий появится апарт-отель. Смотрите, как он будет выглядеть

05.11.2019 10:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Через полгода, летом 2020 года в Новом свете появится апарт-отель, который разместится в старом пустующем доме по улице Горького, 27, сообщает «Гродненская правда». Здание переделают, но обещают сохранить исторические объемы и пропорции.


Фото: grodnonews.by

Двухэтажный дом с небольшой мансардой был построен в начале прошлого века. Здесь была лавка колониальных товаров, потом в здании жили люди, а позже торговое предприятие выкупило строение и планировало здесь открыть на первом этаже кафе. Однако это не решало задачи вовлечения в хозяйственный оборот всего здания — часть его оставалось пустой. Чтобы полностью отреставрировать строение, потребовались бы значительные средства. В результате дом был продан индивидуальному предпринимателю, у которого есть собственное проектное бюро.

В итоге на первом этаже дома разместится кафе, на втором и в мансарде — апарт-отель.

Как рассказали в управлении архитектуры и градостроительства Гродненского горисполкома, реконструкция будет проводиться без существенного увеличения высоты самого здания. Сохранятся пропорции и объемы, характерные для исторической застройки этого района. Единственное — маленькая мансарда будет перестроена в целый мансардный этаж.


Фото: grodnonews.by

Проектная документация уже разработана и прошла экспертизу.

Завершение всех строительных работ намечено на июнь 2020 года.

 
 
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Через полгода, летом 2020 года в Новом свете появится апарт-отель, который разместиться в старом пустующем доме по улице Горького, 27.
 
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