|
В Новом свете в одном из старых зданий появится апарт-отель. Смотрите, как он будет выглядеть
05.11.2019 10:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Через полгода, летом 2020 года в
Двухэтажный дом с небольшой мансардой был построен в начале прошлого века. Здесь была лавка колониальных товаров, потом в здании жили люди, а позже торговое предприятие выкупило строение и планировало здесь открыть на первом этаже кафе. Однако это не решало задачи вовлечения в хозяйственный оборот всего здания — часть его оставалось пустой. Чтобы полностью отреставрировать строение, потребовались бы значительные средства. В результате дом был продан индивидуальному предпринимателю, у которого есть собственное проектное бюро.
В итоге на первом этаже дома разместится кафе, на втором и в мансарде — апарт-отель.
Как рассказали в управлении архитектуры и градостроительства Гродненского горисполкома, реконструкция будет проводиться без существенного увеличения высоты самого здания. Сохранятся пропорции и объемы, характерные для исторической застройки этого района. Единственное — маленькая мансарда будет перестроена в целый мансардный этаж.
Проектная документация уже разработана и прошла экспертизу.
Завершение всех строительных работ намечено на июнь 2020 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Через полгода, летом 2020 года в Новом свете появится апарт-отель, который разместиться в старом пустующем доме по улице Горького, 27.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)