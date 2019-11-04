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Сегодня начальник УВД Минского облисполкома проведет прямую телефонную линию

05.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Задать интересующие вас вопросы можно будет с 15:00 до 16:00 по телефону: (8-017) 229-09-09.

https://minobl.mvd.gov.by/

 
 
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6 ноября 2019 года состоится прямая телефонная линия с начальником УВД Минского облисполкома генерал-майором милиции Александром Александровичем Ковальчуком.
 
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