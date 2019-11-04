Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на 5 ноября

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В республике будет облачно с прояснениями, в ночные часы в Бресте и Гродно, а днем в Витебске, Гомеле и Могилеве прогнозируются дожди. Во всех регионах ожидается усиление ветра юго-западного направления до 15-18 м/с.

Столбик термометра в дневные часы покажет: в Витебске и Гродно +11…+13 °C, в Могилеве и Бресте +12…+14 °C, в Гомеле ожидается до 16 тепла.

В МЧС напомнили, что при штормовом ветре необходимо соблюдать правила безопасности: стараться обходить шаткие строения, избегать деревьев и потенциально опасных сооружений, в том числе линий электропередач, трубопроводов, мостов и эстакад. Спасатели рекомендуют автовладельцам поставить транспортное средство в гараж, а при отсутствии такой возможности парковать его вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.