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Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на 5 ноября

05.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В республике будет облачно с прояснениями, в ночные часы в Бресте и Гродно, а днем в Витебске, Гомеле и Могилеве прогнозируются дожди. Во всех регионах ожидается усиление ветра юго-западного направления до 15-18 м/с.

Столбик термометра в дневные часы покажет: в Витебске и Гродно +11…+13 °C, в Могилеве и Бресте +12…+14 °C, в Гомеле ожидается до 16 тепла.

В МЧС напомнили, что при штормовом ветре необходимо соблюдать правила безопасности: стараться обходить шаткие строения, избегать деревьев и потенциально опасных сооружений, в том числе линий электропередач, трубопроводов, мостов и эстакад. Спасатели рекомендуют автовладельцам поставить транспортное средство в гараж, а при отсутствии такой возможности парковать его вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

https://minsknews.by/

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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На территории Беларуси 5 ноября объявлено штормовое предупреждение. Скорость ветра может достигать 15-18 м/с, сообщили в ГУ «Республиканский центр по...
 
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