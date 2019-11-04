По протесту прокурора Солигорского района исковые требования прокурора о взыскании стоимости незаконно добытой рыбы удовлетворены судом апелляционной инстанции

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Как установлено, В., Е. и Р. приговором суда Солигорского района признаны виновными в незаконной добыче рыбы запрещенными орудиями и способами, повлекшей причинение ущерба окружающей среде в особо крупном размере, по ч. 4 ст. 281 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 100 базовых величин. Суд применил ст. 77 Уголовного кодекса Республики Беларусь и отсрочил исполнение наказание в виде лишения свободы на 2 года.

С ответчиков взыскана сумма ущерба, причиненного окружающей среде, определенная по таксам, установленным Указом Президента Республики Беларусь от 08.12.2005 № 580 «О некоторых мерах по повышению эффективности ведения охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной деятельности, совершенствованию государственного управления ими», в размере 35 тыс. рублей.

Поскольку реализация изъятой незаконно добытой продукции была невозможна, прокурор Солигорского района предъявил иск в интересах государства к В., Е. и Р. о взыскании в солидарном порядке стоимости незаконно добытой рыбы, которая определена на основании Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29.07.2011 № 1022, в размере 2,973 тыс. рублей.

Суд Солигорского района отказал прокурору в удовлетворении исковых требований, мотивируя своё решение тем, что изъятая рыба была возвращена в природную среду, имеющиеся в материалах дела доказательства об уничтожении рыбы носят противоречивый характер, а также отсутствует прямая причинная связь между действиями ответчиков и наступившими последствиями в виде невозмещенной стоимости рыбы.

При проверке законности решения суда первой инстанции прокурор пришёл к выводу, что указанные судом обстоятельства не соответствуют материалам уголовного и гражданского дел, а также показаниям свидетелей.

В апелляционном протесте прокурор Солигорского района привел доводы, свидетельствующие о том, что изъятая рыба не была возвращена в природную среду, указал на показания свидетелей, которым суд не дал надлежащей правовой оценки. Кроме того полагал, что поскольку рыба была изъята из естественной среды обитания в результате противоправных действий ответчиков, её реализация была невозможна и она подлежала уничтожению в соответствии с требованиями действующего законодательства, её стоимость подлежит взысканию с ответчиков.

При таких обстоятельствах прокурор просил решение суда Солигорского района по иску прокурора Солигорского района в интересах государства к В., Е. и Р. о взыскании стоимости незаконно добытой продукции отменить, вынести по делу новое решение, которым взыскать с ответчиков в солидарном порядке в пользу государства стоимость незаконно добытой рыбы в размере 2,973 тыс. рублей, а также госпошлину в доход государства.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Минского областного суда решение суда Солигорского района отменено и вынесено новое решение, которым требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Старший помощник прокурора Минской области советник юстиции Лариса Пархимович