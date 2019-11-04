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За что платим дорожный сбор: Минфин раскрыл детали
05.11.2019 11:29 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В Минфине рассказали о том, куда могут направить средства дорожного сбора в 2020 году.
Средства могут пойти на ремонт дорог и выплату кредитов на вторую МКАД, что предусмотрено проектом закона о республиканском бюджете на 2020 год, опубликованном на сайте Министерства финансов.
Согласно проекту закона, средства, которые поступают в бюджет от взимания госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, направляются на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт республиканских автодорог. В будущем году средства, которые платят граждане в качестве дорожного сбора пойдут еще и на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам, выданным на строительство второй МКАД.
Кроме того, часть средств передается из республиканского дорожного фонда в консолидированные бюджеты областей и бюджет Минска в виде субвенций.
Напомним, что в прошлом году белорусские власти говорили о намерении изменить подходы к взиманию госпошлины. Сообщалось, что госпошлина за выдачу разрешения на допуск автомобиля к участию в дорожном движении будет рассчитываться
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В Минфине рассказали о том, куда могут направить средства дорожного сбора в 2020 году.
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