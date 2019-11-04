ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле открыли новый торговый центр «Корона». Как он выглядит и что там с ценами

05.11.2019 11:27 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Гомеле открылся торговый центр «Корона». Посмотрите, как он выглядит и какие там цены.


Открытие «Короны» анонсировали на утро. Еще накануне ближайшие дворы и детские площадки сотрудники супермаркета украсили шариками корпоративных цветов.

Возле входа, несмотря на дождливый будний день, толпились люди, в основном пенсионеры. Ровно в девять двери нового супермаркета распахнулись — и пенсионеры растворились в огромном торговом зале.


Через десять минут посетители сориентировались — у мясного отдела возникла очередь. «Выбор хороший и цены приятные», — отмечают они и просят завернуть во-о-он тот кусочек.









С ассортиментом в «Короне», как и обещали в рекламных проспектах, порядок. Одного черного хлеба мы насчитали более 60 видов, а всяких булочек, кексов, пирожных, блинчиков, пирогов — не счесть. Также в магазине большой выбор молочных изделий, сыров, фруктов и овощей. Примерно половину зала занимают непродовольственные товары — посуда, игрушки, книги и безделушки.



— Цены для пенсионеров высоковаты, — выносит вердикт пожилая покупатель. В ее корзинке нехитрый набор продуктов — молоко, полбулки хлеба и творог.

— Ничего не высоковаты — как и везде, а выбор больше: можно найти все, что хочешь. Я вот губки для посуды купила по 90 копеек, — парирует другая пенсионерка.


О намерениях построить в Гомеле «Корону» говорили еще лет девять назад. Была выбрана площадка, велись переговоры — но ничего не происходило. Но вот, наконец, весной 2018 года в Гомеле приступили к строительству. Управились за полтора года.

Общая площадь торгового центра составляет почти 11,5 тыс. м2, а супермаркета — почти 4 тыс. м2. Здесь работают 22 кассы.


Работать «Корона» будет ежедневно с 9.00 до 23.00.

Помимо супермаркета, в «Короне» есть также аптека, салоны сотовой связи, банк, цветочный салон, магазины известных брендов и ресторан быстрого обслуживания «Пит Stop».

Рядом с торговым центром построили парковку на более чем 500 автомобилей.


Кстати, 7 ноября с 12.00 покупателей нового магазина по случаю открытия ждет праздничная программа: выступление кавер-бендов и аниматоров, конкурсы, призы, угощения, а также розыгрыш телевизора и праздничный фейерверк.


«Корона» — сеть торговых комплексов в Беларуси, являющихся филиалом ООО «Табак-Инвест», одного из лидеров сетевого ритейла страны. Его магазины открыты в Минске, Бресте, Гродно, Витебске, Солигорске, Бобруйске, Борисове и Барановичах. Торговый центр в Гомеле — 16-й по счету в Беларуси.

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Штормовое предупреждение. Уровень опасности желтый
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика