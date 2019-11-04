В Гомеле открыли новый торговый центр «Корона». Как он выглядит и что там с ценами

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Гомеле открылся торговый центр «Корона». Посмотрите, как он выглядит и какие там цены.





Открытие «Короны» анонсировали на утро. Еще накануне ближайшие дворы и детские площадки сотрудники супермаркета украсили шариками корпоративных цветов.

Возле входа, несмотря на дождливый будний день, толпились люди, в основном пенсионеры. Ровно в девять двери нового супермаркета распахнулись — и пенсионеры растворились в огромном торговом зале.





Через десять минут посетители сориентировались — у мясного отдела возникла очередь. «Выбор хороший и цены приятные», — отмечают они и просят завернуть во-о-он тот кусочек.



















С ассортиментом в «Короне», как и обещали в рекламных проспектах, порядок. Одного черного хлеба мы насчитали более 60 видов, а всяких булочек, кексов, пирожных, блинчиков, пирогов — не счесть. Также в магазине большой выбор молочных изделий, сыров, фруктов и овощей. Примерно половину зала занимают непродовольственные товары — посуда, игрушки, книги и безделушки.









— Цены для пенсионеров высоковаты, — выносит вердикт пожилая покупатель. В ее корзинке нехитрый набор продуктов — молоко, полбулки хлеба и творог.

— Ничего не высоковаты — как и везде, а выбор больше: можно найти все, что хочешь. Я вот губки для посуды купила по 90 копеек, — парирует другая пенсионерка.





О намерениях построить в Гомеле «Корону» говорили еще лет девять назад. Была выбрана площадка, велись переговоры — но ничего не происходило. Но вот, наконец, весной 2018 года в Гомеле приступили к строительству . Управились за полтора года.

Общая площадь торгового центра составляет почти 11,5 тыс. м2, а супермаркета — почти 4 тыс. м2. Здесь работают 22 кассы.





Работать «Корона» будет ежедневно с 9.00 до 23.00.

Помимо супермаркета, в «Короне» есть также аптека, салоны сотовой связи, банк, цветочный салон, магазины известных брендов и ресторан быстрого обслуживания «Пит Stop».

Рядом с торговым центром построили парковку на более чем 500 автомобилей.





Кстати, 7 ноября с 12.00 покупателей нового магазина по случаю открытия ждет праздничная программа: выступление кавер-бендов и аниматоров, конкурсы, призы, угощения, а также розыгрыш телевизора и праздничный фейерверк.





«Корона» — сеть торговых комплексов в Беларуси, являющихся филиалом ООО «Табак-Инвест», одного из лидеров сетевого ритейла страны. Его магазины открыты в Минске, Бресте, Гродно, Витебске, Солигорске, Бобруйске, Борисове и Барановичах. Торговый центр в Гомеле — 16-й по счету в Беларуси.

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