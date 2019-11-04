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Для тигров, застрявших на границе, люди собрали более 260 тысяч долларов. Рассказываем, как там животные

05.11.2019 11:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Для тигров, которые застряли на польско-белорусской границе и которых потом перевезли в зоопарки в Познани и Члухове, за две недели неравнодушные поляки собрали миллион злотых (более 260 тысяч долларов). Список меценатов — на 190 листах, сообщает Gazeta Wyborcza.


Мерид Храбрая. Фото: www.facebook.com/Zoo-Poznań-Official-Site

Когда стало известно о бедственном положении тигров, запертых в фургоне на границе, специалисты Познанского зоопарка решили помочь животным, однако ни одна из властных структур Польши не была в состоянии ответить на вопрос — за какие средства будут содержаться в зоопарке тигры, кто будет оплачивать их лечение, работу ветеринаров, а также перестройку вольеров.

Поэтому зоопарк попросил помощи у неравнодушных людей — и они откликнулись. Например, польская организация Всемирного фонда природы перечислила на счет зоопарка 200 тысяч злотых — это более 50 тыс. долларов. Помогали и простые люди — и не только из Польши: деньги на счет поступали, например, из Канады и ОАЭ.

А известный польский шоумен и журналист Юрек Овсяк пообещал перечислить Познанскому зоопарку денежную часть своей премии имени Анджея Вайды, которую он получил в прошлом году.

Простые жители Познани приходят в зоопарк поблагодарить специалистов учреждения: приносят сладости и домашнее печенье для сотрудников.


Тигр Тоф. Фото: www.facebook.com/Zoo-Poznań-Official-Site

Тигры же тем временем идут на поправку и уже чувствуют себя намного лучше. Им всем дали имена: Мерид Храбрая Тоф, Гох, Софти, Кан, Самсон и Аква.

 — Мы с ними разговариваем, рассказываем о людях, которые им помогают. И звери нам «отвечают» — похоже, они тоже считают, что это здорово. А еще «просят»: дайте мяса, потому что мы голодные. Первые порции, которые мы давали животным, были небольшими, потому что хищники долгое время не ели, а сейчас уже даем нормальные, — рассказывает директор Познанского зоопарка Ева Зграбчынска.


Софти. Фото: www.facebook.com/Zoo-Poznań-Official-Site

Польские журналисты выяснили, что животные изначально принадлежали итальянской семье дрессировщиков, которая занимается разведением зверей для различных цирков. Европейские зоозащитные организации будут добиваться полного запрета на такой вид деятельности.

После лечения тигров и как только их физическое состояние будет позволять, пять хищников уедут в Испанию на постоянное место жительства — в специальный приют для диких животных Фонда защиты животных AAP. Четыре тигра останутся в Познани и Вроцлаве.

 
 
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Для тигров, которые застряли на польско-белорусской границе и которых потом перевезли в зоопарки в Познани и Члухове, за две недели неравнодушные люди собрали...
 
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