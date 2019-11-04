Возле горисполкома в Могилеве хотят поставить «дерево». Рассказываем, в чем идея

Источник материала: Tut.by

Скульптуру в виде дерева с названиями городов-побратимов планируют создать в Могилеве, пишет Mogilevnews.by. В горисполкоме считают, что композиция станет украшением территории около здания администрации Могилева.

По задумке, на «дереве» будут размещены гербы всех городов-побратимов Могилева — сейчас их двадцать. Там же будут указатели расстояния между Могилевом и городами-побратимами.

Открыть объект планируют во время празднования Дня города в 2020-м с участием представителей городов-побратимов.

Сейчас в горисполкоме решают, как реализовать проект.