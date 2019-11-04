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Возле горисполкома в Могилеве хотят поставить «дерево». Рассказываем, в чем идея
05.11.2019 12:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Скульптуру в виде дерева с названиями городов-побратимов планируют создать в Могилеве,
По задумке, на «дереве» будут размещены гербы всех городов-побратимов Могилева — сейчас их двадцать. Там же будут указатели расстояния между Могилевом и городами-побратимами.
Открыть объект планируют во время празднования Дня города в 2020-м с участием представителей городов-побратимов.
Сейчас в горисполкоме решают, как реализовать проект.
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По идее, скульптуру откроют в 2020 году в День города.
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