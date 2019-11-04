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Пьяные подростки на Гомельщине побуянили на улице. Их осудили и запретили ходить на дискотеки

05.11.2019 12:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Октябрьского района рассмотрел дело о злостном хулиганстве, совершенном 18- и 16-летним подростками. Подробности рассказали в Верховном суде.

Летом нынешнего года три пьяных парня на улице Советской в городском поселке Октябрьский Гомельской области «группой лиц, беспричинно, из хулиганских побуждений, умышленно, грубо нарушая общественный порядок и проявляя явное неуважение к обществу, стремясь проявить физическое превосходство, грубую силу, пьяную удаль» разнесли рекламный щит, а также размещенный на нем баннер. Еще повредили пять дорожных знаков на Советской, чем причинили ущерб в размере более 150 рублей.

Один из молодых людей получил полтора года «домашней химии», второй — год, третьему, несовершеннолетнему, суд запретил ходить на дискотеки и обязал быть ночью дома, а также отмечаться в милиции.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

 
 
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Суд Октябрьского района рассмотрел дело о злостном хулиганстве, совершенном 18- и 16-летним подростками.
 
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