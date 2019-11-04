Бывшего начальника из СК судят за подстрекательство к даче взятки на сумму 25 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

В суде Советского района начался процесс по делу Андрея Качура, бывшего начальника отдела центрального аппарата Следственного комитета. Его обвиняют в подстрекательстве к даче взятки на сумму 25 тысяч долларов. Еще до начала процесса из центрального аппарата СК в суд пришло письмо о том, что данное уголовное дело связано с другим делом, о мошенничестве, предварительное следствие по которому не окончено, поэтому поступила просьба вести дело в закрытом режиме — ходатайство поддержали гособвинитель, обвиняемый и его защитник. Однако суд принял решение, что процесс будет открытым.



В отношении Андрея Качура была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении

В феврале 2019 года Андрей Качур был задержан по подозрению в коррупционном преступлении. В СК Качур отвечал за кадровую и идеологическую работу.

Председатель СК Иван Носкевич заявлял , что поводом для отставки обвиняемого была информация, полученная «от смежного ведомства» — подстрекательство к даче взятки компетентным должностным лицам на общую сумму 25 тысяч долларов (ч. 5 ст. 16 к ч.2 ст. 431 УК, санкция предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до семи лет). Постановление о возбуждении уголовного дела подписал Иван Носкевич, предварительное следствие проводила группа следователей центрального аппарата СК.

По версии следствия, Андрей Качур летом 2017 года, будучи сотрудником СК, узнал, что в отношении бизнесмена по фамилии Казачок (проходит свидетелем по делу) возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов, и предложил ему передать компетентным сотрудникам 25 тысяч долларов, чтобы в отношении обвиняемого не было принято решение о лишении или ограничении свободы. «Сделку» обсуждали в парке Горького в Минске. Через некоторое время Казачок в два этапа передал Качуру деньги. Дошла ли взятка до адресата, при оглашении обвинения озвучено не было.

Андрей Качур заявил, что вину признает полностью. Гособвинитель уточнил, что обвиняемый сотрудничал со следствием, помог изобличить других участников противоправных действий.

В суде Качур сообщил, что в 2017 году по указу президента он получил государственную награду за безупречную службу. В СК работал с 2012 по 2019 год в разных должностях. На данный момент работает по договору подряда у индивидуального предпринимателя с той же фамилией, что и у него самого. Находится на свободе, в суд пришел сам.



Обвиняемый и его защитник поддержали ходатайство гособвинителя слушать дело в закрытом режиме

Вместе с Качуром в феврале 2019 года должности лишился начальник отдела по расследованию преступлений в сфере экономики УСК по городу Минску Илья Волозин, его отдел последнего занимался многими громкими экономическими делами — Виталия Арбузова и группы компаний Fenox, бизнесмена Александра Муравьева и лидеров профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика.





Гособвинитель Сергей Гиргель заявлял ходатайство о том, чтобы дело в отношении Качура рассматривали в закрытом режиме. По словам прокурора, данное уголовное дело было выделено из другого дела, о мошенничестве (ч.4 ст. 209 УК), предварительное расследование по которому продолжается. По мнению Гиргеля, оглашение материалов данного уголовного дела может навредить расследованию по делу о мошенничестве. Суд отказал в удовлетворении ходатайства, поскольку закрытый суд будет противоречить принципу гласности правосудия.

В суде огласили, что в феврале 2019 года бизнесмен Андрей Казачок добровольно пришел в СК, чтобы написать явку с повинной. В заявлении Казачок указал, что передал Качуру 25 тысяч долларов, чтобы тот в дальнейшем отдал деньги начальнику отдела по расследованию преступлений в сфере экономики УСК по городу Минску Илье Волозину, именно его отдел занимался делом Казачка. Бизнесмену обещали назначить наказание с отсрочкой исполнения, то есть после суда он должен был остаться на свободе. Андрей Казачок проходит свидетелем по делу Андрея Качура.