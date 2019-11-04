Кампания по вакцинации против гриппа на Кировщине подходит к завершению

Источник материала: Кировец





В Кировском районе подходит к завершению кампания по вакцинации против гриппа. Благодаря совместной и слаженной работе специалистов УЗ «Кировская ЦРБ» и УЗ «Кировский райЦГЭ» к 04.11.2019 удалось привить 7263 человек, что составляет 38,9% от всего населения Кировского района и 97,2% от запланированного количества подлежащего населения. Об этом сообщила врач-эпидемиолог райЦГЭ Наталья Серко.

На сегодняшний день полностью привиты подлежащие вакцинации взрослые, дети и лица из групп риска за счет средств республиканского и местного бюджетов, а также за личные средства граждан. До окончания прививочной кампании остается привить еще 206 человек, которые будут прививаться за счет средств организаций и учреждений Кировского района, в которых они работают. Завершить кампанию вакцинации против гриппа планируется до 1 декабря 2019 года.

Напоминаем, что для проведения прививок против гриппа используется вакцина «Гриппол плюс», производства Российской Федерации. Данная вакцина зарегистрирована и разрешена к использованию на территории Республики Беларусь. Вакцина показана к применению у детей, начиная с 6 месячного возраста, подростков и взрослых без ограничения возраста.

Защитные антитела вырабатываются спустя 7-21 дней после проведения вакцинации и активны они в отношении именно тех подтипов вируса гриппа, которые будут циркулировать в данном эпидемиологическом сезоне (в разные годы циркулируют различные подтипы вируса гриппа), продолжительность действия иммунной защиты длится до 6-12 месяцев, именно поэтому прививаться нужно ежегодно.

Согласно данным Национального центра по гриппу и другим острым респираторным заболеваниям в сезон 2019-2020 годы ожидается средний уровень эпидемиологической активности вирусов гриппа.

Вакцинация – это инвестиция в Ваше здоровье! Сделайте прививку – будьте под надежной защитой!

По вопросам проведения вакцинации против гриппа обращайтесь в УЗ «Кировская ЦРБ», по номерам регистратуры центральной районной поликлиники (802237) 77-3-99, 77-4-10, 77-4-22.

За оказанием консультативной помощи по вопросам профилактики гриппа и других инфекционных заболеваний обращайтесь в УЗ «Кировский райЦГЭ» по телефону (802237) 77-1-53.

Врач-эпидемиолог УЗ «Кировский райЦГЭ» Серко Н.А.