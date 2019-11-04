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В Боровой парень унес чужой «Аист» - теперь его разыскивают следователи
05.11.2019 12:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минском районе разыскивают парня, который похитил велосипед с детским креслом. Об этом
По данным следствия, ночью 21 октября вблизи подъезда дома № 3 на улице Спортивная в деревне Боровая, что в Минском районе, неизвестный парень похитил велосипед «Аист Танго 26». На велосипеде было детское кресло.
Подозреваемый попал в объектив камеры видеонаблюдения.
Следователи просят граждан, которые располагают информацией о парне на видео, сообщить по телефонам: (8017) 302−51−89, (8029) 315−26−02 или 102. Анонимность гарантируется.
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Ночью 21 октября парень похитил «Аист» в деревне Боровая, что в Минском районе. Теперь его разыскивают - процесс записала камера видеонаблюдения.
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