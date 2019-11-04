В Боровой парень унес чужой «Аист» - теперь его разыскивают следователи

Источник материала: Tut.by

В Минском районе разыскивают парня, который похитил велосипед с детским креслом. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Следственного комитета.

По данным следствия, ночью 21 октября вблизи подъезда дома № 3 на улице Спортивная в деревне Боровая, что в Минском районе, неизвестный парень похитил велосипед «Аист Танго 26». На велосипеде было детское кресло.

Подозреваемый попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Следователи просят граждан, которые располагают информацией о парне на видео, сообщить по телефонам: (8017) 302−51−89, (8029) 315−26−02 или 102. Анонимность гарантируется.