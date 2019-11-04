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На карте Логишина появился новый сквер

05.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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На карте Логишина появился новый сквер
В Пинском районе проходит месячник по благоустройству, озеленению и наведению порядка. Его цель – сделать родной регион чище и краше, навести порядок на дворовых территориях жилых домов, в парках и скверах, лесопарковых зонах, местах отдыха и полосах отвода автомобильных дорог.

В рамках месячника масштабная акция, инициатором которой выступило Пинское районное объединение профсоюзов, состоялась 24 октября в городском поселке Логишин. Работа кипела на одной из пустующих территорий практически в центре поселка. Здесь ранее был пустырь, заросший кустарником. Территорию расчистили от мусора, выровняли, а в центре выкопали пруд. Это получилось благодаря совместным усилиям Логишинского сельисполкома и ОАО «Логишин».

На карте Логишина появился новый сквер
 На карте Логишина появился новый сквер
 На карте Логишина появился новый сквер
 На карте Логишина появился новый сквер
 На карте Логишина появился новый сквер
И вот новый этап благоустройства. Старшеклассники Логишинской средней школы вместе с директором С.Л. Нарбутом, его заместителем по воспитательной работе Л.Н. Стефанович, председателем Пинского районного объединения профсоюзов, входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси, В.Е. Наривончиком, председателем Логишинского сельисполкома В.А. Шушко, исполняющим обязанности первого секретаря райкома ОО «БРСМ» А.Г. Кондратюком и местными жителями высадили вокруг водоема деревья. Саженцы яблонь и груш предоставило фермерское хозяйство «ВСК Сад» (директор В.С. Кохнович), а саженцы березы, ели, канадского клена выделил ГЛХУ «Телеханский лесхоз». Плюс к этому уксусные деревца принес директор Логишинской СШ С.Л. Нарбут.

Работа кипела дружно и организованно. Всего удалось посадить более ста деревьев, которые, несомненно, украсят этот уголок Логишина. В будущем здесь еще планируется разбить дорожки и клумбы, установить скамейки и малые архитектурные формы. Так что через некоторое время получится уютный сквер, в котором можно будет отдохнуть всем жителям поселка. К слову, во время посадки деревьев возникла идея объявить конкурс на лучшее название для нового парка. Ученики Логишинской школы вскоре предложат свои креативные варианты.

На карте Логишина появился новый сквер
 На карте Логишина появился новый сквер
 На карте Логишина появился новый сквер
 На карте Логишина появился новый сквер
 На карте Логишина появился новый сквер
– Совместными усилиями местных жителей и общественных организаций можно сделать очень многое, и пример этому – наша сегодняшняя акция. А несколькими неделями ранее в Логишине совместно с активистами первичной организации ОО «БРСМ» Логишинской школы в рамках проекта «Молодежь за чистоту городов и сел» мы навели порядок на детской игровой площадке. Хочется поблагодарить волонтеров за их труд! Наши акции по благоустройству будут продолжаться. В ближайшее время планируется навести порядок еще на одном пустыре в Логишине и превратить его в ухоженную территорию. Уверен, что активные и ответственные жители поселка не останутся в стороне и от этого дела. Всех желающих внести свой вклад в наведение порядка и благоустройство населенных пунктов Пинщины призываю проявлять инициативу, чтобы сделать наш полесский край еще более ухоженным и цветущим! – отметил В.Е. Наривончик.

Наталья МИЛЕВСКАЯ
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