На карте Логишина появился новый сквер

Источник материала: Полесская правда



В Пинском районе проходит месячник по благоустройству, озеленению и наведению порядка. Его цель – сделать родной регион чище и краше, навести порядок на дворовых территориях жилых домов, в парках и скверах, лесопарковых зонах, местах отдыха и полосах отвода автомобильных дорог.

В рамках месячника масштабная акция, инициатором которой выступило Пинское районное объединение профсоюзов, состоялась 24 октября в городском поселке Логишин. Работа кипела на одной из пустующих территорий практически в центре поселка. Здесь ранее был пустырь, заросший кустарником. Территорию расчистили от мусора, выровняли, а в центре выкопали пруд. Это получилось благодаря совместным усилиям Логишинского сельисполкома и ОАО «Логишин».











И вот новый этап благоустройства. Старшеклассники Логишинской средней школы вместе с директором С.Л. Нарбутом, его заместителем по воспитательной работе Л.Н. Стефанович, председателем Пинского районного объединения профсоюзов, входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси, В.Е. Наривончиком, председателем Логишинского сельисполкома В.А. Шушко, исполняющим обязанности первого секретаря райкома ОО «БРСМ» А.Г. Кондратюком и местными жителями высадили вокруг водоема деревья. Саженцы яблонь и груш предоставило фермерское хозяйство «ВСК Сад» (директор В.С. Кохнович), а саженцы березы, ели, канадского клена выделил ГЛХУ «Телеханский лесхоз». Плюс к этому уксусные деревца принес директор Логишинской СШ С.Л. Нарбут.

Работа кипела дружно и организованно. Всего удалось посадить более ста деревьев, которые, несомненно, украсят этот уголок Логишина. В будущем здесь еще планируется разбить дорожки и клумбы, установить скамейки и малые архитектурные формы. Так что через некоторое время получится уютный сквер, в котором можно будет отдохнуть всем жителям поселка. К слову, во время посадки деревьев возникла идея объявить конкурс на лучшее название для нового парка. Ученики Логишинской школы вскоре предложат свои креативные варианты.











– Совместными усилиями местных жителей и общественных организаций можно сделать очень многое, и пример этому – наша сегодняшняя акция. А несколькими неделями ранее в Логишине совместно с активистами первичной организации ОО «БРСМ» Логишинской школы в рамках проекта «Молодежь за чистоту городов и сел» мы навели порядок на детской игровой площадке. Хочется поблагодарить волонтеров за их труд! Наши акции по благоустройству будут продолжаться. В ближайшее время планируется навести порядок еще на одном пустыре в Логишине и превратить его в ухоженную территорию. Уверен, что активные и ответственные жители поселка не останутся в стороне и от этого дела. Всех желающих внести свой вклад в наведение порядка и благоустройство населенных пунктов Пинщины призываю проявлять инициативу, чтобы сделать наш полесский край еще более ухоженным и цветущим! – отметил В.Е. Наривончик.

Наталья МИЛЕВСКАЯ

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