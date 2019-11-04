Рейтинг свободы интернета: Беларусь остается в аутсайдерах, больше всего вопросов - к свободе информации

Источник материала: Tut.by

Беларусь остается в списке стран с несвободным интернетом. Таковы результаты ежегодного рейтинга, который составляет американская неправительственная организация Freedom House.

Рейтинг каждой страны складывается из трех показателей: препятствия к доступу в Сеть, ограничения распространения информации и нарушение прав пользователей интернета. Исследователи изучили ситуацию в 65 странах, на которые приходится 86% пользователей во всем мире, за период с июня 2018-го по май 2019-го.

Общая оценка Беларуси составила лишь 35 баллов из 100 возможных, что расценивается как «несвободный интернет». В целом, чем ниже оценка, тем ситуация хуже.

В России 31 балл из 100, тоже «несвободная Сеть». А Украине, наоборот, исследователи дают оценку выше: 56 баллов из 100, а это уже «частично свободный». Увы, данных по соседним Польше, Литве и Латвии в рейтинге не имеется.



Зеленым цветом обозначены страны, где интернет оценивают как свободный. Желтым — частично свободный, а фиолетовым несвободный

Примечательно, что после Беларуси по карте заметен явный раздел: во всех странах западнее ситуация гораздо лучше (отметка «свободный интернет», от 70 до 100 баллов), а восточнее нас — баллы наоборот постепенно уменьшаются (в пределах до 40).

Так, если в России 31 балл, то в Казахстане 32, в Узбекистане уже 26, а в Китае и вовсе 10. Кстати, Китаю исследователи дали самую низкую оценку среди всех изученных стран.

«В Китае цензура достигла беспрецедентных масштабов, когда государственные органы увеличили информационный контроль в преддверии 30-летней годовщины кровавого разгона демонстрации на площади Тяньаньмэнь, а также в связи с постоянными антиправительственными протестами в Гонконге», — отмечается в докладе Freedom House.

Кроме Китая в топ-10 аутсайдеров вошли: Иран, Сирия, Куба, Вьетнам, Саудовская Аравия, Судан, Египет и Пакистан. Кроме них отметку «несвободный интернет» получили, среди прочих, Казахстан и Азербайджан.

«Частично несвободным» исследователи называют, кроме упомянутой Украины, интернет в Кыргызстане, Индии, многих странах Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии.

А самые лучшие оценки, где авторы доклада считают интернет свободным, получили 15 стран. Это Исландия, Эстония, Канада, Германия, Австралия, США, Великобритания, Армения, Франция, Грузия, Италия, Япония, Венгрия, Аргентина и ЮАР.

«Власти начинают понимать: пропаганда в соцсетях работает лучше, чем цензура»

Говоря в целом о мировых тенденциях, исследователи Freedom House отмечают, что уровень свободы во всемирной паутине ухудшается уже девятый год подряд.

«Правительства многих государств начинают понимать, что пропаганда в социальных сетях работает лучше, чем цензура, — заявил Майк Абрамовиц, президент организации. — Чтобы завоевать голоса избирателей, авторитарные лидеры и популисты по всему миру эксплуатируют как человеческую природу, так и компьютерные алгоритмы, полностью игнорируя правила, созданные для обеспечения свободных и справедливых выборов».

Во многих демократических странах власти следят за поведением своих граждан в соцсетях для выявления возможных угроз, а в некоторых случаях — для подавления оппозиции.

Также Freedom House выявил существование передовых программ надзора в соцсетях как минимум в 40 из 65 изученных стран.

«Если раньше инструменты для шпионажа с использованием больших данных имелись только у самых могущественных разведывательных служб, то сегодня они становятся широкодоступными по всему миру, — прокомментировал Эйдриан Шабаз, глава отдела исследований в области технологий и демократии Freedom House. — Будущее свободы интернета зависит от нашей способности регулировать социальные сети. Поскольку в основном это — американские онлайн платформы, США должны взять на себя роль лидера в продвижении прозрачности и ответственности в цифровую эпоху. Это единственный способ предотвратить превращение интернета в троянского коня, используемого для тирании и репрессий.»

Распространение изощренных систем слежки, отмечает организация, приводит к снижению возможности свободно выражать свое мнение и проявлять гражданскую активность онлайн.

Freedom House — неправительственная организация со штаб-квартирой в Вашингтоне (США), основанная в 1941 году. Известна исследованиями состояния политических и гражданских свобод. Свои рейтинги она формирует на основе опроса экспертов в соответствии с опубликованной методологией. Объектами исследований Freedom House являются мониторинг демократических изменений в мире, поддержка демократии и защита демократии и прав человека в мире. Финансируется на пожертвования правительств, организаций и частных лиц.