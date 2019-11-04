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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Остановки для родителей начали оборудовать рядом со столичными школами Рядом со столичными школами начали оборудовать специальные остановки - там можно высаживать детей, которых привозят в школу на машинах. Первая парковка для...

Рядом со столичными школами начали оборудовать специальные остановки - там можно высаживать детей, которых привозят в школу на машинах. Первая парковка для учащихся уже открылись в Советском районе на улице Мирошниченко рядом со школой № 34 и на улице Леонида Беды возле 53-й школы. Обозначают их специальные информационные щиты. Пребывание на стоянках ограничено (не более двух минут) и только в определенное время суток. Подобные площадки должны минимизировать количество ДТП на подъездах к учебным заведениям в час пик, а также решить проблему заторов.