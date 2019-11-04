Кто теперь в Могилеве отвечает за ЖКХ и строительство? Кадровые перестановки в администрации города

Источник материала: Tut.by

В горисполкоме Могилева — новый заместитель председателя. Теперь сферы строительства и ЖКХ курирует Андрей Москалев, экс-директор управления капитального строительства.





Андрей Москалев родился в Шклове Могилевской области, окончил Могилевский машиностроительный институт. Начинал рабочим в строительном кооперативе, работал в различных должностях дорожных ремонтно-строительных предприятий, пишет Mogilevnews.by. С 2012 года — в управлении капитальным строительством Могилева в качестве главного инженера, с 2014-го — директора предприятия.

С новым зампредом можно поговорить 9 ноября — Андрей Николаевич проведет прямую телефонную линию, сообщает горисполком. С 09.00 до 12.00 ему можно задать вопросы, касающиеся ЖКХ, градостроительства, архитектуры, землеустройства и землепользования, капитального строительства, льготного кредитования строительства жилья, предоставления одноразовых безвозмездных субсидий на строительство (реконструкцию) и приобретение жилых помещений. Телефон — (8 0222) 42−21−02.