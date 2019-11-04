|
Кто теперь в Могилеве отвечает за ЖКХ и строительство? Кадровые перестановки в администрации города
05.11.2019 13:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В горисполкоме Могилева — новый заместитель председателя. Теперь сферы строительства и ЖКХ курирует Андрей Москалев, экс-директор управления капитального строительства.
Андрей Москалев родился в Шклове Могилевской области, окончил Могилевский машиностроительный институт. Начинал рабочим в строительном кооперативе, работал в различных должностях дорожных ремонтно-строительных предприятий,
С новым зампредом можно поговорить 9 ноября — Андрей Николаевич проведет прямую телефонную линию,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
И с новым зампредом можно пообщаться - уже в эту субботу, 9 ноября.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)