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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новые электропоезда, разработанные специально для третьей ветки Минского метро, презентовали журналистам Новые электропоезда, которые разработали специально для третьей ветки Минского метро, сегодня презентовали журналистам. До конца 2020 года столичной подземке...

Новые электропоезда, которые разработали специально для третьей ветки Минского метро, сегодня презентовали журналистам. До конца 2020 года столичной подземке поставят 10 составов. Поезда оснащены системой полного автоведения, т.е. они могут автономно трогаться и тормозить на станциях. В вагонах кондиционеры, необходимые элементы безбарьерной среды, также разъемы для зарядки гаджетов. Все электропоезда произведены на заводе "Штадлер" в Фаниполе. Прокатиться на них пассажиры смогут уже в начале следующего года, но пока только на красной ветке метро.