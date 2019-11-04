В Могилёвской области в рамках празднования Дня Октябрьской революции будут открыты несколько крупных объектов

Источник материала: Радзiма

Несколько крупных объектов Могилёвской области будут запущены в работу в рамках празднования Дня Октябрьской революции, сообщает mogilevnews.by .

Добрая традиция будет поддержана как в областном центре – в Могилёве, в котором будут сданы в эксплуатацию сразу несколько знаковых объектов, в том числе родильный дом Могилёвской городской больницы скорой медицинской помощи, так и в районах.

В Глуске состоится открытие после реконструкции центра культуры и досуга «Орион». В Осиповичах на начало ноября запланировано открытие терапевтического корпуса Осиповичской центральной районной больницы. В Хотимске местным райпо будет запущена в работу новая линия по производству хлебобулочных изделий. В Краснопольском (Краснополье) и Могилёвском (агрогородок Межисетки) районах запустят в эксплуатацию жилые дома.