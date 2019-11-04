ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Могилёвской области в рамках празднования Дня Октябрьской революции будут открыты несколько крупных объектов

05.11.2019 — Новости Общества | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Радзiма

Несколько крупных объектов Могилёвской области будут запущены в работу в рамках празднования Дня Октябрьской революции, сообщает mogilevnews.by.

 Добрая традиция будет поддержана как в областном центре – в Могилёве, в котором будут сданы в эксплуатацию сразу несколько знаковых объектов, в том числе родильный дом Могилёвской городской больницы скорой медицинской помощи, так и в районах.

 В Глуске состоится открытие после реконструкции центра культуры и досуга «Орион». В Осиповичах на начало ноября запланировано открытие терапевтического корпуса Осиповичской центральной районной больницы. В Хотимске местным райпо будет запущена в работу новая линия по производству хлебобулочных изделий. В Краснопольском (Краснополье) и Могилёвском (агрогородок Межисетки) районах запустят в эксплуатацию жилые дома.

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несколько крупных объектов Могилёвской области будут запущены в работу в рамках празднования Дня Октябрьской революции, сообщает mogilevnews.by.  Добрая традиция...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Не концертный зал, а пивной ларек». Архитектор - о скандальных сносах, стройках и желтых вазах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • зимние куртки для женщин в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика