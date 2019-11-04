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В Могилёвской области в рамках празднования Дня Октябрьской революции будут открыты несколько крупных объектов
05.11.2019 — Новости Общества | Радзiма
Источник материала: Радзiма
Несколько крупных объектов Могилёвской области будут запущены в работу в рамках празднования Дня Октябрьской революции,
Добрая традиция будет поддержана как в областном центре – в Могилёве, в котором будут сданы в эксплуатацию сразу несколько знаковых объектов, в том числе родильный дом Могилёвской городской больницы скорой медицинской помощи, так и в районах.
В Глуске состоится открытие после реконструкции центра культуры и досуга «Орион». В Осиповичах на начало ноября запланировано открытие терапевтического корпуса Осиповичской центральной районной больницы. В Хотимске местным райпо будет запущена в работу новая линия по производству хлебобулочных изделий. В Краснопольском (Краснополье) и Могилёвском (агрогородок Межисетки) районах запустят в эксплуатацию жилые дома.
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В Могилёвской области в рамках празднования Дня Октябрьской революции будут открыты несколько крупных объектов
Несколько крупных объектов Могилёвской области будут запущены в работу в рамках празднования Дня Октябрьской революции, сообщает mogilevnews.by. Добрая традиция...
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