«Не концертный зал, а пивной ларек». Архитектор - о скандальных сносах, стройках и желтых вазах

Сергей Багласов — архитектор, который вернул Минску городскую Ратушу. Сегодня на площади Свободы слушают джаз, делают селфи на фоне скульптур, назначают встречи в кафе. А для него исторический центр — главная тема в профессии. TUT.BY расспросил архитектора про Минск его детства, архитектурный беспредел и желтые вазы на проспекте.
Сергей Багласов — архитектор, научный руководитель проекта реконструкции исторического центра Минска. По его проектам воссоздана Минская городская ратуша, построены гостиница «Европа» (в соавторстве с В. Яковенко), концертный зал «Верхний город» и другие здания. Лауреат специальной премии Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства «За реставрацию и возрождение историко-культурного комплекса площади Свободы с окружающей застройкой». Автор книги «Возрождение исторического центра Минска (1980 — 2016 годы)».
«Когда начали сносить Раковское… Страшная картина»
Первый вопрос подсказал красивый вид на центр, который открывается с балкона Ратуши.
— Площадь Свободы сильно изменилась с тех пор, как вы были студентом политеха? Это середина 1960-х.
— Там, где сегодня Святодуховка (имеется в виду концертный зал «Верхний город», это здание воссоздано по облику церкви Святого Духа, XVII век. — Прим. TUT.BY), стоял пивной киоск «Ясень». Название — народное. А прозвали его так, потому что рядом рос ясень. Не то чтобы там алкоголики собирались. Просто компании приходили посидеть, пообщаться. На улице столики стояли. Но я туда не ходил. Рассказываю как пример, что место это было не для культуры, а для досуга. В целом картина в Верхнем городе складывалась печальная.
Там находился подменный фонд, где жили те, кому не светили собственные квадратные метры. Намного приятнее было в Троицком предместье. Там чувствовалась жизнь. А котов сколько — о-о-очень много. Но еще больше запомнилось Раковское предместье. Такой атмосферы в Минске больше нигде не было. Во дворах стояли столы и скамейки, и соседи всех возрастов — и дети, и старики — собирались вместе, разговаривали. А рядом куры гуляли. В Раковском очень спокойно было. И казалось, что жили там точно так же, как, наверное, еще до революции. А потом, когда все это начали сносить… Страшная картина.
— В городе это как-то обсуждалось?
— Больше всего протестовали писатели, настоящая интеллигенция. Но потом пошел слух, что якобы Петр Миронович (первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии Петр Машеров. — Прим. TUT.BY) собрал их на разговор и предложил альтернативу — сдать свои квартиры и заселиться в те домики, которые шли под снос. Не знаю, так ли было на самом деле. Но в народе говорили: даже писатели руки сложили… А городу нужно было решить транспортную проблему и построить второй проспект.
— Когда начали сносить жилую застройку улицы Немиги, как-то откликнулись на это?
— Думал уйти из профессии. Тогда был на пятом курсе. В знак протеста хотел выставить на защиту не дипломный проект, а картину «Умирающая сказка». Она о разрушении старой Немиги. Но друзья убедили этого не делать и все же получить диплом. Я защитился и пошел работать в Институт искусствоведения Академии наук. Тогда по линии ЮНЕСКО создавался свод памятников истории культуры Беларуси. Такая работа проводилась во всем мире. На территории Союза это успела сделать только Беларусь.
— За каждым сотрудником закреплялись определенные районы. На мне были Браславский, Глубокский и Поставский Витебской области. А Браславщина — это озера. Красотень! Не только с памятниками знакомился, но и с природой, культурой. Повезло, в общем.
— «Вау! У нас есть такое?!» Были такие моменты?
— Да, и не раз. Это же начало 1970-х, профессиональной искусствоведческой литературы почти не было. Разве что учебник Чантурии по истории белорусской архитектуры. Но иллюстрации там были крохотные, черно-белые. Какое это могло произвести впечатление? А когда видишь ренессансный костел в Чернавчицах — это же просветление! Понимаешь, насколько это высочайшая архитектура. И надо ее не только фиксировать, но спасать, реставрировать. Или под Брестом местечко Вольно. Какая там потрясающая барочная часовня. Это же мировой уровень, лучше, чем в Риме.
Но лепнина, скульптуры — все это рушилось. Во время тех экспедиций ученые института собрали колоссальный материал. Делались обмеры, зарисовки, фотографии костелов, усадеб и других памятников. Потом вышло восемь томов сборника «Помнікі гісторыі і культуры Беларусі». На основе этого материала готовились энциклопедии по архитектуре. Уникальное время было. Мои коллеги потом госпремию за этот труд получили, но я тогда уже в институте не работал. Понял, что никакой я не ученый. Руки начали чесаться делать свои проекты, и я перешел в реставрационные мастерские.
«На площади Свободы собирались строить новое здание Театра Янки Купалы»
— Чтобы заняться реставрацией, пришлось усыпить в себе архитектора?
— Профессия архитектора — это утверждение собственной эстетики. А реставрация — совсем другое. Важно выявить все ценное, что уже создано, и сохранить это. Но классической реставрацией я почти не занимался. Есть такое современное понятие — ревалоризация. Это возвращение к жизни утраченной ценности. Сюда входит целая система. Не только реставрация, но и благоустройство, решение транспортных и многих других проблем города. А реставратором в академическом смысле я не стал, как и «вучоным».
— Как так вышло, что в 1970-е Верхний город едва не снесли? Сегодня пройтись здесь — программа минимум для туристов.
— Тогда, в середине 1970-х, большинство архитекторов и слышать ничего не хотели про историю. Строилась социалистическая культура, создавались новые архитектурные ансамбли. Многие зодчие приехали в Минск из Санкт-Петербурга и Москвы. Для них наша бытность была непонятна. Костелы, Ратуша: в чем их ценность? Но появились реставрационные мастерские, там работали люди, которые интересовались, старались разобраться. Оставалась интеллигенция, которая еще сохранила память. Защитниками старины были минские евреи, которые жили в городе еще до войны.
— Неужели профессиональным архитекторам не было жаль, например, зданий Гостиного двора? С ними же тоже была история «Снести, нельзя помиловать». Но красота ведь! Или это не аргумент?
— На месте зданий № 2 — 10 на площади Свободы собирались строить новое здание Театра Янки Купалы. Если бы эти дома снесли, то о сохранении Верхнего города уже невозможно было бы говорить. Без них нет историко-архитектурного ансамбля площади. В итоге мы с коллегами вспомнили о революционном прошлом этого памятника и написали письмо на имя председателя Совмина СССР Косыгина. Обращение переадресовали в «Правду», где нам здорово помог журналист Иван Новиков. Он написал статью, смысл которой: как же так, «минский Смольный» могут уничтожить. Так здание удалось сохранить. А в 1980-м вышло постановление «О реконструкции исторической части города». Кто повлиял на это решение — не знаю.
— Вы участвовали в реконструкции Троицкого предместья в начале 1980-х (авторы проекта — Юрий Градов, Леонид Левин, Сергей Багласов, С. Усенко. — Прим. TUT.BY). Этот квартал — фантазия архитекторов? Или в Минске и правда были такие пряничные домики с черепичной крышей?
— Троицкое отреставрировано по научной методике. На каждый дом составлялась историческая справка. Крыши здесь покрывались черепицей и жестью, крашеной в красный. Но вышло распоряжение: крыши всех зданий — и старых, и новых — сделать черепичными. На тот момент Троицкое не считалось памятником архитектуры. Город присвоил этот статус предместью уже после завершения реконструкции. Вот такой парадокс. А по цвету фасадов… В реальности здания не были такими яркими. Декоративные качества повышены сознательно, чтобы привлечь внимание к комплексной реставрации и реконструкции. Ведь речь о первом подобном проекте в республике. И важно было показать пример регионам.
— Чтобы они тоже начали спасать свои памятники?
— Да. И это сработало.
«Если бы Павлов не ушел из жизни, то Замчище бы уже стояло»
— Минская ратуша восстановлена по вашему проекту. Зданию всего 16 лет, но его часто принимают за памятник архитектуры. Не пугает такая быстрая потеря памяти?
— Ратуша — это макет исторического здания в натуральную величину. Но здесь нет никакого обмана. Это как исторический художественный фильм. Зритель отдает себе отчет, что все происходит не по-настоящему, но если картина снята хорошо, то верит в то, что происходит на экране. И начинает лучше понимать события из прошлого.
— Можете объяснить: зачем возвращать здание, которое не сохранилось? Ведь в определенном смысле это бутафория.
— Если бы Ратуша стояла в голом поле сама по себе и от нее только фрагменты фундамента остались, тогда, конечно, восстанавливать нет смысла. Но в Минске Ратуша является частью ансамбля площади Свободы.
Если не будет этого здания, то место потеряет цельность. Такая же ситуация с воссозданием церкви Святого Духа. Без этих зданий ансамбль площади не получил бы присущей ему эмоциональности и исторической достоверности. Я в своей жизни много поездил. В Далласе, это город в американском штате Техас, с точки зрения исторической архитектуры — ничего примечательного. Там ковбои быков гоняли. Сохранилась одна глинобитная построечка — это домик, где пастух мог остановиться переночевать. И они ее восстановили. Рядом поставили скульптурную композицию — погонщик и стадо быков. Кладбище, где первые пастухи-поселенцы похоронены, досмотрено. Они все эти моменты чтут. Раскрутили свою историю.
— А почему Ратуша выглядит примерно так же, как в XIX веке? Ее год рождения — 1499-й, когда Минск получил самоуправление по магдебургскому праву.
— Первое изображение Ратуши не сохранилось. Но есть много рисунков, которые показывают здание в разные периоды. Сохранился проект Федора Крамера, это рубеж XVIII — XIX веков. Он перестроил уже существующее здание. Отсюда явное сочетание средневековья с классицизмом. Восстанавливать Ратушу на XVI век было бы фантазией. Нет документов, на которые можно опереться. Проанализировали все, которые удалось найти. Провели огромную научную работу. Все эти материалы теперь в Музее истории Минска. Но о Ратуше разное говорили. Чего только не наслушался. Помню, как один специалист из «Белгоспроекта» выдал: «Зачем столько денег потратили? Какую прибыль это здание городу приносит?». А вот Павлов (председатель Мингорисполкома с 2000 по 2009 год Михаил Павлов. — Прим. TUT.BY) понимал, что Ратуша такую прибыль городу приносит, какую ни одна торговая точка не даст.
— Павлов поддерживал проект?
— Если бы не он, то, наверное, до сих пор бы строили … И Святодуховку тоже он поддержал. И гостиницу «Европа». По стройкам ездил, своими ногами выхаживал. Если бы он не ушел из жизни преждевременно, то и Замчище бы стояло. Он горел этим проектом (речь о создании интерактивной музейной экспозиции на проспекте Победителей. Наиболее зрелищные элементы — макет-реконструкция брамы с замковыми укреплениями и фрагмент города XII века. — Прим. TUT.BY).
— История Минского замчища — тема для отдельной беседы. А пока один вопрос: есть надежда, что когда-нибудь фрагменты древнего города, которые сохранились и скрыты под землей, можно будет увидеть?
— Надо бы копать… Но для этого нужна воля. Да и со временем градостроительная ситуация в этой части города изменится. Новый проект детальной планировки исторического центра Минска, который разрабатывается в настоящее время, предусматривает, что часть магистрали проспекта Победителей уйдет под землю (о подземных транспортных тоннелях, которые могут построить в центре, говорили еще в 2005 году. — Прим TUT.BY). Это если и произойдет, то нескоро, точно не при моей жизни. Но, может быть, и хорошо, что Замчище пока не трогают. Оно как было под землей, так и есть. А следующие поколения, возможно, более научно обоснованно все это сделают.
«Здание рядом с Дворцом Республики — это же архитектурный беспредел»
— Два новых здания в Минске обсуждает весь город. Так называемый экс-Кемпински у цирка и мини-дворец у Дворца профсоюзов. Справедливо критикуют?
— Здание у цирка планировалось на одну треть ниже, его проектировали московские архитекторы. Оно не должно было давить на цирк, превышать этажность застройки проспекта. Но когда построили, здание оказалось почти в два раза выше. Здание рядом с Дворцом Республики — это же архитектурный беспредел. Проспект гармоничен, есть сложившийся ансамбль. И все здесь друг с другом соседствовало уважительно. А эта постройка намного выше, крупнее. Задавила все.
— И еще одна тема, которая взволновала минчан. Желтые вазы на проспекте…
— … неграмотно покрашены.
— Но многие как раз за желтый. Говорят, так веселее.
— Конечно, веселее. Но проспект должен быть органичен своей эпохе. Раньше он весь пестрил, помните? Не было единого цветового решения по фасадам. Потом по каждому зданию провели физико-химические исследования. Сейчас на проспекте прекрасная колористика. И вдруг так по-дилетантски покрасили один из элементов ансамбля… Хотя, чтобы точно ответить, какого цвета изначально были эти вазы на балюстраде, нужно сделать химический анализ.
«Ставни закрыл — и спи хоть весь день»
— Вас задевает, когда говорят, что в Минске смотреть особенно и нечего?
— Раньше и маститые архитекторы могли так сказать. В советское время основная масса народу за границу не ездила, а у архитекторов была такая возможность. Потом эти мэтры возвращались из поездок и важничали: «А вот в Риме…» Понятно, что в Минске нет такого богатого исторического наследия. Поэтому не стоит обольщаться насчет туристического потенциала. Важно, чтобы самим минчанам здесь было интересно и комфортно. Чтобы из других городов приезжали. Поэтому ярмарки, уличные фестивали, концерты — все это хорошо.
— Если приедут друзья, которые никогда не были в Минске, с чего начнете экскурсию?
— Мне теперь редко приходится кому-то Минск показывать. В Верхний город сводил бы, конечно, — пройтись по улочкам, у Ратуши музыку послушать, в заведение зайти. А потом бы замки повез смотреть — Мир, Несвиж. Хотя кому-то интереснее по проспекту прогуляться и увидеть сталинскую архитектуру. Или шикарный конструктивизм — Дом правительства, Театр оперы и балета, Академию наук, обсерваторию. Попасть на Тракторный завод. Любопытно? Мне кажется, да. Промышленный туризм сейчас развивается.
— У вас есть любимый «открыточный» вид на город?
— У меня огромная фототека. Включаешь компьютер и можешь в любой точке города побывать. Есть красивые ракурсы, конечно. Что-то душу греет… Например, вид на улицу Герцена, когда поднимаешься к площади Свободы. Нравится, как получилась гостиница «Монастырская». Из того, что удалось сделать в Верхнем городе, — для меня это лучший объект. По настроению, документальности. И внутри там очень колоритно. Когда в Минске крупные события проходят, туда невозможно попасть, все забронировано. Туристам хорошо — центр города, гуляй хоть всю ночь. А потом спи себе весь день. Ставни изнутри закрываются — день и ночь самостоятельно можно регулировать.
«Свислочь напоминала деревенскую речку»
— Где проходит большая часть вашей жизни — в центре или «на районе»?
— Живу в Зеленом Луге, а работал всегда в центре. Когда в Минск переехал, это шестой-седьмой классы школы, с родителями жили на Орловке (частный сектор на улице Орловская. — Прим. TUT.BY) и ходил в Верхний город на этюды. Тогда занимался во Дворце пионеров на Энгельса в студии Каткова.
— До Минска где жили?
— Отец был военным летчиком, и семья оседала там, где находились большие аэродромы — в Бобруйске, Барановичах. Когда он вышел в отставку, то переехали в Минск. А вообще я в Могилеве родился.
— Район детства — это Орловка?
— Сначала жили в Масюковщине, в военном городке. Потом на Орловке. В Барановичах была особая, дружная атмосфера. Родители вместе летают — дети вместе играют. А в Минск переехали — отношения другие. Первое время был как потерянный. Искал, чем бы заняться. Думал: то ли рисовать, то ли на бокс пойти.
— Ничего себе раздрай.
— Хотелось чего-то контрастного. А потом увлекся рисованием и всю жизнь рисую.
— Как вы оказались в студии Сергея Каткова? Сегодня его вспоминают как исключительного педагога. Многие известные художники занимались у него, когда были детьми.
— Один мой товарищ, мы в одном классе учились, захотел пойти в эту студию. А я с ним просто за компанию. И такое впечатление на меня все это произвело, что уже не мог не ходить.
— Что притягивало?
— Сама атмосфера студии. И личность Каткова. Он умел находить подход к детям. Младшие школьники вели себя непосредственно, а Сергей Петрович с ними серьезно разговаривал, но на их языке. И дети раскрывались. Я даже им завидовал. Мне было сложнее: хотелось стать таким же непосредственным, но я же был старше, уже подросток. В студии собирались самые разные люди. И его бывшие ученики, которые уже поступили в институты. И взрослые художники-любители. И пенсионеры.
Помню, одна пожилая керамистка часто приходила. А когда находишься в таком броуновском движении (в физике хаотическое движение очень мелких частиц в жидкости или газе. — Прим.TUT.BY), наблюдаешь, как другие работают, то и самому что-то хорошее хочется сделать. Сергей Петрович ставил натюрморт, а мы рисовали. Каждое лето вывозил нас на этюды. В Мозыре какие-то овраги рисовали, порты. В Минске чаще всего ездили в Лошицкий парк. Там такая романтика — пейзажи красивые. Или вдоль Свислочи ходили. Она была не такая, как сейчас, — вся в бетонных берегах, а больше напоминала деревенскую речку. Вдоль набережной стояли деревянные домики, деревья нависали над водой.
— Вопрос, кем стать, уже тогда беспокоил?
— Честно говоря, я для себя другой жизни не видел, кроме как заниматься живописью. А поменял решение, когда побывал в гостях у моего дяди, который жил в Москве и был известным архитектором. Он водил меня по выставкам, литературу показывал по архитектуре. Меня все это очень сильно привлекало. Мы смотрели с ним соцреализм, и он спрашивал: «Таким художником ты хочешь стать? Писать по заказу портреты вождей или крестьянства на тракторах?». И посоветовал живописью заниматься для себя, в свободное время, а поступать на архитектуру. Хотя тогда, в 1960-е, архитектура тоже была в плачевном состоянии.
— Время, когда сталинский ампир оказался вне закона и начали строить без излишеств. Вы об этом?
— Да. Но дядя работал в промышленной архитектуре, а она ближе к конструктивизму. Просвещенный был товарищ. Зато сейчас я архитектурой не занимаюсь, вернулся к живописи. У меня было много начинаний, и все эти эскизы, наброски лежали дома, тянули к себе. Но хватит уже домики строить. Надо и о старой любви подумать. Думаю еще одну книжку написать по реставрации. Но это уже когда живописный цикл завершу, в нем более 30 работ. А совмещать одно, другое, третье — это баловство.