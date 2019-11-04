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Вкусная двадцатка. Что консервируют белорусы на зиму?

05.11.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Поисковая система Яндекс поделилась статистикой, что консервируют белорусы и какие фрукты с овощами пользуются популярностью в каждом регионе.

Вкусная двадцатка. Что консервируют белорусы на зиму?

Для этого специалисты проанализировали поисковые запросы из Беларуси со словами «на зиму». Анализ, в частности, показал, что в этом году люди стали меньше консервировать еду для зимних запасов: интерес к заготовкам снизился примерно на 10% по сравнению с прошлым годом.

С августа по середину октября белорусы задали в строке поискапочти миллион вопросов о домашних заготовках. «По сравнению с прошлым годом интерес к консервированию в целом снизился примерно на 10%. Но вместе с тем заметно вырос интерес к отдельным видам продуктов, которые жители запасают на зиму: абрикосы (+49%), опята (+35%) и огурцы (+25%). А возглавляют рейтинг популярных закаток помидоры, которые ежегодно показывают уверенный отрыв от других продуктов питания», — отметили авторы исследования.

Среди городов самый высокий интерес к заготовкам в Витебске и Могилеве: здесь доля запросов со словами «на зиму» от всех запросов к Яндексу примерно на 20% выше, чем в среднем по стране. Реже всего консервированием занимаются жители Минска.

В каждом городе есть продукты, заготовками которых здесь интересуются намного больше, чем в других местах. Например, в Бресте в 2,5 раза чаще, чем в среднем, спрашивают про варенье, джем и компот из голубики. В Витебске вдвое активнее ищут рецепты заготовок из алычи и боярышника. В Гомеле как нигде много консервируют абрикосы и белые грибы, в Гродно — свеклу и йошту, а в Могилеве — опята и боровики.

Источник: interfax.by

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Поисковая система Яндекс поделилась статистикой, что консервируют белорусы и какие фрукты с овощами пользуются популярностью в каждом регионе. Для этого
 
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