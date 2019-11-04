Есть такая профессия — Родину защищать. В торжественной обстановке более 30 кореличским призывникам вручили повестки

Источник материала: Полымя

Совсем скоро более 30 кореличских молодых парней пополнят ряды белорусской армии. Традиционно будущим солдатам в торжественной обстановке вручили повестки. Мероприятие, посвященное Дню призывника, состоялось в актовом зале Кореличской детской школы искусств в преддверии двух значимых событий – Дня Великой Октябрьской революции и 75-летия Великой Победы.





С напутственными и ободряющими словами к новобранцам обратились начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Инна Санчук, председатель Кореличской районной организации «Белорусский союз офицеров» Вячеслав Иванович Дробный, мама будущего солдата Лариса Лукьянова, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы агр. Турец иерей Андрей Абрамович. Праздничное настроение создавали учителя Кореличской ДШИ и работники сферы культуры района.

































И вот наступил один из самых волнительных моментов торжественного мероприятия. Начальник обособленной группы военного комиссариата Новогрудского и Кореличского районов, старший лейтенант Сергей Шалин вручил будущим солдатам повестки.









































Оксана ЯНУШ

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