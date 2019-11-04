Под контролем Госинспекции отныне не только объекты животного и растительного мира

Источник материала: Полесская правда



С 24 октября вступило в силу новое Положение о Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, утвержденное Указом Президента от 15 июля 2019 года № 269. Новый нормативный документ уточняет полномочия должностных лиц Госинспекции.

О нововведениях рассказал начальник отдела правового обеспечения Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь Валерий Романовский.