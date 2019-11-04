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Под контролем Госинспекции отныне не только объекты животного и растительного мира
05.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
О нововведениях рассказал начальник отдела правового обеспечения Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь Валерий Романовский.
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