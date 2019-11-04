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Пинский районный центр занятости срочно формирует группы для обучения профессиям продавца и повара
05.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Обучение бесплатное, слушателям выплачивается стипендия.
За более подробной информацией обращаться в отдел занятости по адресу:
Справки по телефонам: 31-60-45, 32-22-12, 32-22-87.
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> Управление по труду, занятости и социальной защите Пинского райисполкома СРОЧНО формирует группы для обучения по востребованным на рынке труда профессиям...
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