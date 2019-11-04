Пинский районный центр занятости срочно формирует группы для обучения профессиям продавца и повара

Источник материала: Полесская правда



Управление по труду, занятости и социальной защите Пинского райисполкома

СРОЧНО формирует группы для обучения

по востребованным на рынке труда профессиям

продавец (срок обучения 2 месяца) и повар (срок обучения 3 месяца).

Обучение бесплатное, слушателям выплачивается стипендия.

За более подробной информацией обращаться в отдел занятости по адресу:

г. Пинск, ул. Куликова, 29, каб. 18.

Справки по телефонам: 31-60-45, 32-22-12, 32-22-87.

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