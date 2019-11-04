ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пинский районный центр занятости срочно формирует группы для обучения профессиям продавца и повара

05.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Пинский районный центр занятости срочно формирует группы для обучения профессиям продавца и повара
Управление по труду, занятости и социальной защите Пинского райисполкома
СРОЧНО формирует группы для обучения
по востребованным на рынке труда профессиям
продавец (срок обучения 2 месяца) и повар (срок обучения 3 месяца).

Обучение бесплатное, слушателям выплачивается стипендия.

За более подробной информацией обращаться в отдел занятости по адресу:
г. Пинск, ул. Куликова, 29, каб. 18.

Справки по телефонам: 31-60-45, 32-22-12, 32-22-87.

Подпишитесь на «Полесскую правду» в социальных сетях
и будьте всегда в курсе событий

Пинский районный центр занятости срочно формирует группы для обучения профессиям продавца и повара Пинский районный центр занятости срочно формирует группы для обучения профессиям продавца и повара Пинский районный центр занятости срочно формирует группы для обучения профессиям продавца и повара Пинский районный центр занятости срочно формирует группы для обучения профессиям продавца и повара Пинский районный центр занятости срочно формирует группы для обучения профессиям продавца и повара Пинский районный центр занятости срочно формирует группы для обучения профессиям продавца и повара

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Управление по труду, занятости и социальной защите Пинского райисполкома СРОЧНО формирует группы для обучения по востребованным на рынке труда профессиям...
 
Новости дня
Новости общества
 
Чаму я іду на выбары — бліц-апытанне жыхароў Кіраўшчыны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика