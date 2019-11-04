На базе ДРСУ-184 прошел районный день охраны труда.
В центре внимания были вопросы охраны труда, создания безопасных условий на рабочих местах.
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Сегодня на базе ДРСУ-184 прошел районный день охраны труда
05.11.2019 — Новости Общества | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
На базе ДРСУ-184 прошел районный день охраны труда.
В центре внимания были вопросы охраны труда, создания безопасных условий на рабочих местах.
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На базе ДРСУ-184 прошел районный день охраны труда. В центре внимания были вопросы охраны труда, создания безопасных условий на рабочих местах. ... ...
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