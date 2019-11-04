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Сегодня на базе ДРСУ-184 прошел районный день охраны труда

05.11.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

На базе ДРСУ-184 прошел районный день охраны труда.

В центре внимания были вопросы охраны труда, создания безопасных условий на рабочих местах.

Сегодня на базе ДРСУ-184 прошел районный день охраны труда
Сегодня на базе ДРСУ-184 прошел районный день охраны труда
Сегодня на базе ДРСУ-184 прошел районный день охраны труда
Сегодня на базе ДРСУ-184 прошел районный день охраны труда
Сегодня на базе ДРСУ-184 прошел районный день охраны труда
Сегодня на базе ДРСУ-184 прошел районный день охраны труда
Сегодня на базе ДРСУ-184 прошел районный день охраны труда

 
 
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На базе ДРСУ-184 прошел районный день охраны труда. В центре внимания были вопросы охраны труда, создания безопасных условий на рабочих местах. ... ...
 
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