«Заодно и поагитировала». Экс-министр информации завела аккаунты в соцсетях. Рассказываем, что там

Источник материала: Tut.by

В наше время без соцсетей никуда. И эта предвыборная гонка не исключение: некоторые кандидаты не только встречаются с избирателями, но и завели аккаунты в социальных сетях. Например, у бывшего министра информации Лилии Ананич появились аккаунты и в Facebook, и в Instagram, и во Вконтакте. Там, как и в «Одноклассниках», регулярно публикуются фотографии со встреч с избирателями, зарисовки из жизни Борисовского района, от которого Лилия Ананич и баллотируется. Она — кандидат по Борисовскому сельскому избирательному округу № 63. В Facebook Лилия Станиславовна написала, что «Борисовщина — земля моей силы и вдохновения».



Фото: со страницы Лилии Ананич в Одноклассниках

К сожалению, лично пообщаться с кандидатом в депутаты о ее соцсетях у нас не получилось — как мы поняли, из-за очень плотного графика встреч с избирателями. Тем не менее ранее она рассказала изданию «Наша Ніва» , что ведет аккаунт в Instagram сама.

«Я же журналист по образованию. И считаю, что если человек выбирает путь депутатства, то нужно иметь как можно больше возможностей о себе рассказать и показать, чем сегодня живет регион. Я стремлюсь, чтобы как можно больше людей увидели, как происходит избирательный процесс, что собой представляет моя программа», — заметила она.

Мы сделали подборку постов из Instagram Лилии Ананич. С одной стороны в аккаунте много официальной информации — о встречах с избирателями, о предвыборной программе. С другой — есть и неформальные моменты, например, фотографии стрит-арта около местного детского сада, поделок детей из кружка авиамоделирования Центра творчества детей и молодежи.

Например, в Лошнице — это агрогородок в Борисовском районе — кандидат в том числе встретила местного жителя Федора Адамовича Сидорука, он нес в гараж тыквы. «У настоящего хозяина все должно быть — и припасы в закромах, и листовки про выборы. Обещал прочитать и соседям передать. Наш человек!» — заметила в подписи к посту Лилия Станиславовна.

В Печах Лилия Станиславовна пообщалась с покупателями автолавки. Один из них рассказал, что остался здесь после службы, а места для жизни лучшего и не надо — вот только стоит «подтянуть благоустройство».

Во дворе яслей-сада № 32 на деревьях, например, появились вязаные аксессуары. Фотографии с ними тоже украсили Instagram кандидата в депутаты.

Кандидат встречалась и с медиками, и поблагодарила главного врача борисовской больницы № 2 Павла Хатько за организацию встречи с избирателями и за заботу о людях. «Нет сомнения, медобслуживание в регионе будет прирастать технологиями, кадрами. И План ускоренного развития Борисовского района, подготовленный во исполнение поручения Главы государства, реализуемый в настоящее время, даст свои результаты», — написала кандидат в депутаты.

Судя по постам в Instagram, кандидат в депутаты встречается с избирателями и в выходные дни. Например, в одно из воскресений общалась с ними в Прияминском сельском клубе-библиотеке. «Разговор по существу в воскресный день. И о программе кандидата в депутаты, и о насущных проблемах — реконструкции артезианской скважины, находящейся на балансе агрохозяйства, трудностях с подвозом детей в детсад. И на необходимость усиления рачительного отношения к лесным ресурсам просили обратить внимание. На таких встречах не сфальшифишь — просто не будут слушать. Расходились со встречи с взаимными пожеланиями увидеться вновь», — написала она.

А на предприятии «Здравушка-милк» зал даже не вместил всех желающих встретиться с кандидатом. «Несмотря на обеденное время, люди пришли на встречу. Тема укрепления семьи и страны находит поддержку», — написала она.