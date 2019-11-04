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«Заодно и поагитировала». Экс-министр информации завела аккаунты в соцсетях. Рассказываем, что там

05.11.2019 15:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В наше время без соцсетей никуда. И эта предвыборная гонка не исключение: некоторые кандидаты не только встречаются с избирателями, но и завели аккаунты в социальных сетях. Например, у бывшего министра информации Лилии Ананич появились аккаунты и в Facebook, и в Instagram, и во Вконтакте. Там, как и в «Одноклассниках», регулярно публикуются фотографии со встреч с избирателями, зарисовки из жизни Борисовского района, от которого Лилия Ананич и баллотируется. Она — кандидат по Борисовскому сельскому избирательному округу № 63. В Facebook Лилия Станиславовна написала, что «Борисовщина — земля моей силы и вдохновения».


Фото: со страницы Лилии Ананич в Одноклассниках

К сожалению, лично пообщаться с кандидатом в депутаты о ее соцсетях у нас не получилось — как мы поняли, из-за очень плотного графика встреч с избирателями. Тем не менее ранее она рассказала изданию «Наша Ніва», что ведет аккаунт в Instagram сама.

«Я же журналист по образованию. И считаю, что если человек выбирает путь депутатства, то нужно иметь как можно больше возможностей о себе рассказать и показать, чем сегодня живет регион. Я стремлюсь, чтобы как можно больше людей увидели, как происходит избирательный процесс, что собой представляет моя программа», — заметила она.

Мы сделали подборку постов из Instagram Лилии Ананич. С одной стороны в аккаунте много официальной информации — о встречах с избирателями, о предвыборной программе. С другой — есть и неформальные моменты, например, фотографии стрит-арта около местного детского сада, поделок детей из кружка авиамоделирования Центра творчества детей и молодежи.

Например, в Лошнице — это агрогородок в Борисовском районе — кандидат в том числе встретила местного жителя Федора Адамовича Сидорука, он нес в гараж тыквы. «У настоящего хозяина все должно быть — и припасы в закромах, и листовки про выборы. Обещал прочитать и соседям передать. Наш человек!» — заметила в подписи к посту Лилия Станиславовна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В Лошнице познакомилась с молодой семьей Елены Горбацевич и Юрия Тропашко. Будущий избиратель Алексей сладко спал на свежем воздухе. Сестричка Мария смущенно слушала нашу беседу. «На выборы пойдем обязательно» ,-сказала мама. А папа добавил: «Поддержка семьи — это важно. И бизнес малый нас тоже интересует. Хотим вот открыть свое дело». Елена по профессии медсестра. Раньше работала в городе. А теперь в Лошнице. В декретном. И квартиру ждут побольше. «Приходите голосовать» , — приглашала я. Придут, теперь знают в лицо своего кандидата. А на завершение встреч в Лошнице, уже смеркалось, пришлось помочь Федору Адамовичу Сидоруку тыквы в гараж поднести. Заодно и поагитировала. У настоящего хозяина все должно быть — и припасы в закромах, и листовки про выборы. Обещал прочитать и соседям передать. Наш человек!

Публикация от Лилия Ананич (@liliya_ananich) 28 Окт 2019 в 12:12 PDT

В Печах Лилия Станиславовна пообщалась с покупателями автолавки. Один из них рассказал, что остался здесь после службы, а места для жизни лучшего и не надо — вот только стоит «подтянуть благоустройство».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В Печах пообщалась с покупателями автолавки. Рядом торговые объекты на любой вкус. «Привлекает свежесть продукции», — отметили женщины. И нам захотелось попробовать. А Юрий Викторович и о себе рассказал. Служил здесь и остался. Лучшего места для жизни не надо. Вот бы благоустройство еще подтянуть. Эта тема звучала и на встрече в Доме культуры. Правда, мой призыв — больше самим обустраивать свои дворы — не всем понравился. В завершении молодой папа одобрил посыл укреплять семью. И про важность укрепления института отцовства напомнил. Верные слова.

Публикация от Лилия Ананич (@liliya_ananich) 25 Окт 2019 в 10:51 PDT

Во дворе яслей-сада № 32 на деревьях, например, появились вязаные аксессуары. Фотографии с ними тоже украсили Instagram кандидата в депутаты.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Когда твоё утро начинается со стрит-арта — ярнбомбинга, или ''взрыва'' пряжи на деревьях, у Борисовской центральной районной библиотеки, то и день задастся. И нетипичное во дворике типичного учреждения ''Яслей — сада #32'' встретишь. Приехали в детсад и впору было поверить, что детей аисты приносят! Встречали нас птицы прямо у входа, ничуть не боясь людского внимания. Позднее узнали, что садику от основания без малого полвека. И аисты тут не один десяток лет зимний сад облюбовали. Рассказ о моей предвыборной программе, где красной нитью про семью и страну, в коллективе с трепетным отношением к аистам и малышам, как по маслу прошел. Что ж, аисты, побольше детишек носите ! Будем растить!

Публикация от Лилия Ананич (@liliya_ananich) 4 Ноя 2019 в 12:10 PST

Кандидат встречалась и с медиками, и поблагодарила главного врача борисовской больницы № 2 Павла Хатько за организацию встречи с избирателями и за заботу о людях. «Нет сомнения, медобслуживание в регионе будет прирастать технологиями, кадрами. И План ускоренного развития Борисовского района, подготовленный во исполнение поручения Главы государства, реализуемый в настоящее время, даст свои результаты», — написала кандидат в депутаты.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В Борисовской больнице #2. Люди в белых халатах. Спасибо за организацию встречи главному врачу Хатько Павлу Валерьевичу. И за заботу о людях. Нет сомнения, медобслуживание в регионе будет прирастать технологиями, кадрами. И План ускоренного развития Борисовского района, подготовленный во исполнение поручения Главы государства, реализуемый в настоящее время, даст свои результаты.

Публикация от Лилия Ананич (@liliya_ananich) 21 Окт 2019 в 8:31 PDT

Судя по постам в Instagram, кандидат в депутаты встречается с избирателями и в выходные дни. Например, в одно из воскресений общалась с ними в Прияминском сельском клубе-библиотеке. «Разговор по существу в воскресный день. И о программе кандидата в депутаты, и о насущных проблемах — реконструкции артезианской скважины, находящейся на балансе агрохозяйства, трудностях с подвозом детей в детсад. И на необходимость усиления рачительного отношения к лесным ресурсам просили обратить внимание. На таких встречах не сфальшифишь — просто не будут слушать. Расходились со встречи с взаимными пожеланиями увидеться вновь», — написала она.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Встреча с избирателями в Прияминском сельском клубе-библиотеке. Разговор по существу в воскресный день. И о программе кандидата в депутаты, и о насущных проблемах — реконструкции артезианской скважины, находящейся на балансе агрохозяйства, трудностях с подвозом детей в детсад. И на необходимость усиления рачительного отношения к лесным ресурсам просили обратить внимание. На таких встречах не сфальшифишь — просто не будут слушать. Расходились со встречи с взаимными пожеланиями увидеться вновь.

Публикация от Лилия Ананич (@liliya_ananich) 27 Окт 2019 в 12:27 PDT

А на предприятии «Здравушка-милк» зал даже не вместил всех желающих встретиться с кандидатом. «Несмотря на обеденное время, люди пришли на встречу. Тема укрепления семьи и страны находит поддержку», — написала она.

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У бывшего министра информации Лилии Ананич появились аккаунты и в Facebook, и в Instagram. Она - кандидат по Борисовскому сельскому избирательному округу № 63.
 
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