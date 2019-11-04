В среднем плюс 78 рублей в месяц. Министр финансов рассказал, как будут расти зарплаты бюджетников

Источник материала: Tut.by

Во вторник, 5 ноября, в парламенте проходит «нулевое чтение» бюджета. Министр финансов Максим Ермолович рассказал, как будут расти зарплаты бюджетников.



Максим Ермолович. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Для обеспечения приемлемого уровня заработной платы в бюджетном секторе в будущем году потребуется около 15 миллиардов рублей, дополнительно по сравнению с текущим году необходимо изыскать 1,8 млрд рублей на повышение заработных плат, — рассказал министр финансов, выступая в парламенте.

По его словам, в первую очередь средства будут направлены на повышение зарплат низкооплачиваемых категорий населения, также «опережающе» планируется увеличить зарплаты педагогов и врачей.

Максим Ермолович рассказал, что целевой показатель по зарплате в бюджетном секторе на 2020 год — 80% от средней зарплаты по стране. Средняя зарплата бюджетника в номинальном выражении увеличится со средней текущей в 843 рубля до 921 рубля, то есть в среднем на каждого работника бюджетной сферы — плюс 78 рублей в месяц.

Также, по словам министра, в бюджете предусматриваются средства на поддержание трудовых пенсий на уровне не ниже 40% от средней зарплаты по стране.