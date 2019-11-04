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В Беларуси утвердили допустимый метраж в общежитии на одного человека и температуру там зимой

05.11.2019 16:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В общежитиях должно быть не меньше 6 кв. метров жилой площади на одного человека, а зимой температура воздуха — не ниже + 18 °C. Об этом сообщает Национальный правовой Интернет-портал со ссылкой на постановление Совмина от 4 ноября 2019 года № 740. Им утверждены специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации общежитий, жилых, спальных и других мест временного проживания.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Документ устанавливает параметры микроклимата в течение отопительного периода в общежитиях и жилых, спальных и других местах временного проживания. Температура воздуха там должна быть — +18… + 24 °C, относительная влажность — не более 60%, скорость движения воздуха — не более 0,3 м/с. Последние параметры не распространяются на места проживания, оборудованные автономной системой отопления.

Размер предоставляемого жилого помещения или его части в общежитии должен быть не менее 6 кв. метров жилой площади на одного человека. Также там должно быть обязательное естественное и искусственное освещение.

Правила содержания домашних животных устанавливаются руководителями мест проживания.

Постановление вступает в силу после официального опубликования. Документ еще не опубликован.

 
 
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В общежитиях дожно быть не меньше 6 кв. метров жилой площади на одного человека, а зимой температура воздуха - не ниже +18°C.
 
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