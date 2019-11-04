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«Накормили, теперь хороните». Неизвестный в Минске оставил ведро с трупами котят и записку - его ищут
05.11.2019 16:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Милиционеры и жители многоэтажки по улице Садовой вот уже несколько дней разбираются, кто оставил циничную записку и ведро с телами котят возле дома. Неизвестный выставил это на всеобщее обозрение в минувшую пятницу.
Местные жители рассказали, что в пятницу, 1 ноября, возле многоэтажки по улице Садовой, 20 у скамейки кто-то оставил ведро. Внутри были трупы трех котят, по виду, возрастом 3−4 месяца.
Людей особенно возмутила записка, ее кто-то написал фломастером и оставил сверху: «Дорогие соседи! Накормили, теперь хороните!!!». Одна из жительниц дома вызвала милицию.
Люди рассказали, что в начале лета во дворе появились котята, кто-то им приносил еду. Были и недовольные такой заботой. Какое-то время назад животные пропали с глаз.
Пока не ясно, были котята убиты или умерли по другой причине, а также — когда это произошло и связано ли это с запиской.
— Мы нашли ведро в пятницу после обеда. Оно стояло возле второго подъезда, прямо на пешеходной дорожке — то есть, всем на обозрение. Детей как раз вели из садика рядом, а тут такое. Сотрудники из оперативной группы сказали, что все это можно расценивать как хулиганство в циничной форме. Других подробностей пока не знаю, дело передали участковому, но меня еще не вызывали, — рассказала местная жительница Ольга Павлович, которая и вызвала милицию.
Собеседница считает, что котята погибли явно не сейчас — тела были мумифицированы. Животных не видели во дворе с сентября.
Женщина признает: не все одинаково относятся к бездомным животным. Пока коммунальщики заделывают отверстия в подвале, некоторые жители, наоборот, делают лазы для котят.
— Хотя есть
В ЖЭУ № 1 Первомайского района, который обслуживает дом, уточнили: никаких заявок по животным ни в тот день, ни раньше, им не поступало. Только по закрытию и открытию слуховых окошек в подвале — но это было еще в марте.
Там же уточнили, что доступ в подвал для посторонних, включая жильцов, закрыт. Но остается слуховое окно в теплоузел между первым и вторым подъездом.
— Мы его все лето с сантехником закрывали, но хватало на неделю — и снова сломано. Не знаем, кто открывает. Но подвал в тот день был закрыт, — уточнили на предприятии.
По данным TUT.BY, милиция проводит проверку по факту. Но получить подробный оперативный комментарий через пресс-службу в течение суток не удалось.
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«Накормили, теперь хороните». Неизвестный в Минске оставил ведро с трупами котят и записку - его ищут
Столичная милиция и местные жители выясняют, чьих это рук дело.
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