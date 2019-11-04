|
В Беларуси завершили уборку картофеля и накопали больше, чем в прошлом году
05.11.2019 17:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси завершили уборку картофеля,
В сельскохозяйственных организациях страны накопали 855 тыс. тонн картофеля. Это больше на 90 тыс. тонн, чем в прошлом году. Средняя урожайность по Беларуси составила 313 ц/га, и это выше уровня прошлого года на 46 ц/га.
Напомним, что белорусы по потреблению картошки абсолютные мировые лидеры. В 2013 году мы съели 183 килограмма на человека в год. За нами шла Украина и 136 килограммов в год, Малави и 132 килограмма в год, Черногория и 119 килограммов в год, Латвия и 117 килограммов в год. Беларусь —
Напомним, в конце октября, заслушивая доклад о завершении уборочной кампании 2019 года и выполнении поручений по вопросам наращивания и диверсификации экспорта товаров и услуг, Александр Лукашенко
— Картошка якобы убрана. Посмотрите еще раз. Сегодня приличная цена. Украина в очереди стоит за картофелем. Заполните хранилища. И не только для своего населения на зиму, но и чтобы продать попозже по весне за хорошую цену эту картошку. То же самое касается и овощей, — потребовал он.
Президент также
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси завершили уборку картофеля, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)