В Беларуси завершили уборку картофеля и накопали больше, чем в прошлом году

Источник материала: Tut.by

В Беларуси завершили уборку картофеля, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В сельскохозяйственных организациях страны накопали 855 тыс. тонн картофеля. Это больше на 90 тыс. тонн, чем в прошлом году. Средняя урожайность по Беларуси составила 313 ц/га, и это выше уровня прошлого года на 46 ц/га.

Напомним, что белорусы по потреблению картошки абсолютные мировые лидеры. В 2013 году мы съели 183 килограмма на человека в год. За нами шла Украина и 136 килограммов в год, Малави и 132 килограмма в год, Черногория и 119 килограммов в год, Латвия и 117 килограммов в год. Беларусь — первая страна в мире по производству картофеля на человека. У нас на каждого жителя приходится 680 килограммов.

Напомним, в конце октября, заслушивая доклад о завершении уборочной кампании 2019 года и выполнении поручений по вопросам наращивания и диверсификации экспорта товаров и услуг, Александр Лукашенко обратил внимание на необходимость сохранить урожай картофеля.

— Картошка якобы убрана. Посмотрите еще раз. Сегодня приличная цена. Украина в очереди стоит за картофелем. Заполните хранилища. И не только для своего населения на зиму, но и чтобы продать попозже по весне за хорошую цену эту картошку. То же самое касается и овощей, — потребовал он.

Президент также поставил задачу до 7 ноября завершить уборку и большинство осенних полевых работ. Тем временем в хозяйствах страны уже собрали урожай овощей с 93,3% площадей и кукурузы на силос и зеленый корм с 98,9% площадей. Зерновые и зернобобовые культуры убрали с 99,4% площадей.