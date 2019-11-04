«Изучу этот вопрос». Премьер министр о предложении сделать 31 декабря выходной

Источник материала: Tut.by

Премьер-министр прокомментировал петицию о том, чтобы 31 декабря сделать выходным днем.



Сергей Румас. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В этом году 31-го декабря — рабочий день, выходные — 1−2 января. В интернете появилась петиция , призывающая сделать выходным и 31 января.

— Хорошо, я посмотрю эту петицию, — пообещал премьер-министр Сергей Румас. — Правительство бы хотело 2-го сделать выходным (видимо, речь идет о постоянном выходном, без переносов — Прим.TUT.BY), но поддержано не было. Но про 31-е никто не говорил.

— Вот, говорим, — заметили журналисты.

— Я не знал, что это самая большая проблема, — пошутил премьер. — Мне надо глубже вникнуть в вопрос. Не понимаю, почему 31-е декабря, вот про 2-е больше понимаю, одного дня мало. Обещаю, что изучу этот вопрос.









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Напомним, в 2019 году 31 декабря приходится на вторник, и это рабочий день. А вот в среду и четверг, 1 и 2 января, мы отдыхаем. В пятницу надо будет идти на работу. В новогоднюю неделю рабочей также будет суббота: именно на 4-е перенесен рабочий день за второе января. Такое решение приняли в правительстве.

Последний раз 31 декабря мы работали в 2015 году.

Сейчас в интернете идет сбор подписей под петицией за то, чтобы 31 декабря сделали государственным выходным без переносов. На данный момент петицию подписали более 11 тысяч человек.