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На базе ЦРБ прошел областной семинар по охране труда в сфере здравоохранения

05.11.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

На базе ЦРБ прошел областной семинар по охране труда в сфере здравоохранения

«Дисциплина каждого – безопасность общая» под таким названием на базе центральной районной больницы прошел областной семинар по охране труда в сфере здравоохранения.

На мероприятии присутствовали председатель Гомельского областного комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения Виктор Моторенко, главный специалист отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Министерства здравоохранения Республики Беларусь Татьяна Радомская и директор автотранспортного республиканского унитарного предприятия «БЕЛПАТ» Василий Овсяников.

На семинаре был рассмотрен широкий спектр тем. Подняты вопросы состояния производственного травматизма в Гомельской области, правил перевозки опасных грузов, погрузо-разгрузочных работ, организации хранения  и эксплуатация баллонов  с медицинскими газами. Также проведен анализ аварийности на подведомственном автотранспорте, затронуты проблемные вопросы в организации его содержания и безопасной эксплуатации. Подробно участники встречи остановились на производственном травматизме в организациях здравоохранения области, видах и причинах несчастных случаев.

На базе ЦРБ прошел областной семинар по охране труда в сфере здравоохранения
На базе ЦРБ прошел областной семинар по охране труда в сфере здравоохранения
На базе ЦРБ прошел областной семинар по охране труда в сфере здравоохранения
На базе ЦРБ прошел областной семинар по охране труда в сфере здравоохранения
На базе ЦРБ прошел областной семинар по охране труда в сфере здравоохранения
На базе ЦРБ прошел областной семинар по охране труда в сфере здравоохранения
На базе ЦРБ прошел областной семинар по охране труда в сфере здравоохранения

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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«Дисциплина каждого – безопасность общая» под таким названием на базе центральной районной больницы прошел областной семинар по охране труда в...
 
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