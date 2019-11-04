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«В день турист оставляет в городе 50 евро». Гродненскому безвизу три года: что хорошо, а что - плохо

05.11.2019 17:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В конце октября 2016 года иностранные туристы получили возможность посещать Гродно и окрестности без визы. Бреста и Гродно">10 ноября этого года безвизовая зона расширяется: и уже Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Гродненский, Лидский, Свислочский, Щучинский районы Гродненской области станут открытыми для иностранцев. TUT.BY узнал, сколько безвизовых туристов приехало в Гродно за эти три года, что дал безвиз областному центру — и какие проблемы до сих пор не решены.


Кто наши гости и зачем едут?

Как и раньше, больше всего по безвизу к нам едут литовцы. Второе место стабильно занимают поляки, третьи в списке — немцы.

Как рассказали в отделе туризма Управления спорта и туризма Гродненского облисполкома, за три года Гродно и окрестности посетило более 250 тысяч безвизовых туристов. Приезжали к нам также из Канады, Португалии, Англии, Чехии, Норвегии и даже из Австралии и Новой Зеландии.

Всего в этом году в Гродно побывали граждане 36 стран мира.

При этом, как говорят специалисты, количество выдаваемых белорусских виз иностранцам не уменьшилось.

 — Что касается безвиза, то это, конечно, позитивная история. Из очевидных плюсов — это то, что многие иностранцы открыли для себя Беларусь. Если разделять наших туристов на некие категории, то условно можно выделить три. Прежде всего, это гости из соседних стран. Потом — так называемый мемориальный туризм, который достаточно популярен, например, у поляков старшего поколения. И третья — это туристы, для которых Беларусь была белым пятном. Чаще всего это люди из дальних стран, у которых здесь живут родственники или которые имеют гродненские корни. Или же люди, которые бывали во многих странах, а Беларусь для них оставалась Terra incognita. Это — самая ценная категория туристов, которые благодаря безвизу добрались до нашей страны, — говорит директор гродненского турагентства «Дон Кихот» Светлана Екимова.


Светлана Екимова

И специалисты из управления туризма, и представители турагентств отмечают, что благодаря безвизу в Гродно оживилась сфера услуг.

 — За последнее время в городе открылась 71 точка общепита. Это очень много, — говорят в отделе туризма областного управления спорта и туризма. Правда — и это признают все специалисты, — в городе по-прежнему не хватает гостиниц, несмотря на то, что в ближайшее время в областном центре появится еще шесть новых отелей и хостелов.


 — Да, есть определенные трудности с проживанием иностранных туристов в Гродно. Очень часто бывает, что все занято на два-три месяца вперед. Для гостиниц это, конечно, хорошо — но плохо для туристического потока. Потому что получается так: ты один раз попробуешь забронировать, второй — мест нет. А на третий раз турист поедет куда-нибудь в Прагу или Венецию, — говорит Светлана Екимова.


В турагентстве «Студия отдыха» — оно является в Гродно лидером по въездному туризму, треть всех безвизовых туристов воспользовались услугами именно этой компании — говорят, что для Гродно 130 тысяч туристов, которые посетили белорусский город за прошедший год — это мало.

 — Если взять те же небольшие городки Польши или Литвы, то там в год бывает и по 500 тысяч туристов. Однако стоит понимать, что у нас въездной туризм только начинает развиваться — и это очень интересное направление. Много лет к нам турист не ехал из-за визовых вопросов, а когда все стало более свободно, мы получили такой подъем. Наша компания вкладывает много средств и сил именно в это направление. Например, мы ездим на международные туристические выставки, постоянно предлагаем новые программы и экскурсии. Очень большой плюс в том, что безвиз будет охватывать и некоторые районы Гродненской области. Значит, мы можем предложить двух-трехдневные экскурсии, например, в Лиду. Наша главная задача — чтобы безвизовый турист приезжал к нам не на день, а на два или три. Но здесь огромный камень преткновения — расселение. Гостиниц катастрофически не хватает. Нам приходится время от времени то переносить даты туров, то что-то придумывать. Проблема есть и с точками общепита. Несмотря на то, что в городе постоянно открываются новые кафе и бары, покормить 40−50 человек в пятницу-субботу, когда заведения пользуются спросом и у гродненцев, проблематично , — рассказывает руководитель туристической компании «Студия отдыха» Константин Караченцев.


Константин Караченцев

Кроме расселения, еще одна проблема, с которой сталкиваются туристы в Гродно — небольшое количество обменных пунктов в центре города.

 — Что туристу надо? Поесть, поспать и обменять деньги — но, к сожалению, обменников в центре города недостаточно. И эта проблема пока не решается, — говорит Константин.

В целом, специалисты позитивно оценивают развитие инфраструктуры в Гродно и говорят, что в итоге все, что делается для туристов, будет полезным и для гродненцев.

 — Это такой принцип: люди делают для людей, — говорит Константин.

По его словам, иностранные туристы в день оставляют в городе примерно 50 евро. Стоимость двухдневной экскурсии с одной ночевкой в Гродно для иностранцев — примерно 30 евро.


— На наше удивление, иностранцам все у нас очень нравится. Они удивляются атмосфере, безопасности, чистоте. Им нравится музей в Старом и Новом замках, Театр кукол… Но этого, конечно, мало.

Одно из мест, которое пользуется популярностью у туристов, — музей «Макет Гродно», который создал гродненский краевед Игорь Лапехо. Он говорит, что среди посетителей первое место занимают именно приезжие. И признается: если бы не безвиз, музей бы не выжил.


 — Калі я адчыняў музей, то думаў, што першыя, хто да нас будзе прыходзіць — школьнікі, потым — гродзенскія сем'і з дзецьмі, а трэцяя катэгорыя — турысты. Аднак я памыляўся — школьнікі і турысты прыходзяць, а вось сем'і музеі не наведваюць, — говорит Игорь.

Музей «Макет Гродно» — это, наверное, одно из немногих мест, где экскурсию можно послушать не нескольких языках, в том числе литовском и китайском.


Игорь Лапехо

 — Усяго ў нас запісана 6 моваў, якія ўключаюцца для той ці іншай экскурсіі. А беларусам пашанцавала: могуць выбраць — па-руску ці па-беларуску слухаць, — говорит Игорь.

В гродненских музеях туристам, как и раньше, все-таки не хватает интерактива, хоть, как говорят в Управлении культуры облисполкома, в этой сфере также идет работа.

— Безвиз для культуры — это своеобразный толчок для понимания, что нужно туристам, где приспособиться, что продать и предложить. Если говорить о Гродно, то здесь есть музеи, куда идут иностранцы. Но с учетом того, что в безвизовую зону попадает практически вся Гродненская область, надо развивать и районные центры. И в этом направлении также идет работа. Например, мы закупаем аудиогиды, внедряем QR-коды, чтобы так называемый неорганизованный индивидуальный турист мог узнать какую-то интересную для себя информацию. Также идет работа в направлении событийного туризма. У нас есть мероприятия — например, автомобильный фестиваль SunDay, фестиваль в Лиде Lidbeer — куда уже приезжают иностранцы. Сейчас стоит задача вывести на хороший уровень и другие наши мероприятия — не все, но те, которые будут интересны туристам. Также в небольших местечках у нас есть дома культуры, где существуют свои музеи — сюда тоже нужно привлечь туристов. Надо посмотреть, что из них находится на туристических маршрутах, — и предлагать иностранцам. Поэтому безвиз подталкивает нас к тому, чтобы мы научились правильно презентовать и представлять то, что у нас. А показать можно многое, — считает начальник управления культуры Гродненского облисполкома Елена Климович.


Что покупают и везут домой?

Как и раньше, популярностью у туристов пользуются алкоголь и белорусские сладости — зефир и мармелад. Литовские и польские туристы, как говорят специалисты, активно посещают гродненские аптеки — покупают дешевые белорусские медпрепараты.

 — Приезжают с целыми списками. Берут «сердечные» лекарства, обезболивающие, травяные сборы, БАДы. Говорят, что у нас это все намного дешевле, — рассказывают в одной из аптек в центре города.


Один из пунктов, который включен в экскурсионные маршруты, — гродненский торговый центр OldCity. Здесь TUT.BY рассказали, что покупают наши гости.

 — Охотно берут вино, белорусские настойки и бальзамы, кондитерку и весовые белорусские конфеты, зефир, колбасы — которые тут же съедаются, потому что везти через границу мясные изделия нельзя. Покупают лидский квас и сигареты. Пользуется спросом белорусская косметика, лен и хлопок — очень много берут постельного белья и скатертей. В 2018 году к нам приехало 470 автобусов с безвизовыми туристами из Литвы, Латвии, Польши, Румынии и Франции. В этом году добавилась Черногория и Македония. За неполный 2019 год автобусов уже было 600. У нас более 10 магазинов работают с системой TaxFree, сейчас добавляются еще порядка 15. Туристы активно пользуются этой услугой, — рассказывает маркетолог торгового центра Сергей Иванов.


Что дальше?

С 10 ноября иностранцы смогут посещать расширенную зону «безвиза» на срок тура, но не более 15 суток.

Ранее существовавшие раздельно две безвизовые зоны Бреста и Гродно объединили в одну указом президента. В нее включили еще пять районов Гродненской области., а также дали право безвизового въезда через два пункта пропуска — «Бенякони» и «Берестовица».


Специалисты в сфере туристического бизнеса положительно оценивают расширение зоны безвиза, однако говорят, что, помимо уже озвученных проблем, есть еще одна — скорее всего, будет дефицит экскурсоводов со знанием иностранных языков. Поэтому городам, которые в этом году впервые включены в зону безвиза, придется преодолевать тот же путь, который уже прошли в Гродно.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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В конце октября 2016 года иностранные туристы получили возможность посещать Гродно и окрестности без визы. 10 ноября этого года безвизовая зона расширяется: и уже...
 
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