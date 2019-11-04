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Мужчина упал в яму перед домом на Партизанском проспекте. Очевидцы: он умер

05.11.2019 17:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске мужчина упал в яму возле дома на Партизанском проспекте. ЧП случилось еще в воскресенье 3 ноября, его активно обсуждают соседи. По информации очевидцев, человек умер.


Фото: пользователь TUT.BY Елена

— Это случилось вечером в воскресенье, уже было темно, — рассказывает Людмила, которая живет в доме № 33 на Партизанском проспекте. — Выглянула из окна и увидела машины МЧС, скорой помощи, была там и милиция, следователи. Спасатели уже достали из ямы мужчину — с него текла вода. Похоже, он провалился в яму и умер — видели, как ночью увозили труп.

Местные жители говорят: яма у первого подъезда дома № 33 появилась примерно за две недели до этой истории.


Происшествие случилось во дворе этого дома по Партизанскому проспекту. Фото: Яндекс. Панорамы

—  Сначала случилась какая-то авария в доме — шел пар из теплоузла. Потом у первого подъезда обвалилась земля — прямо на асфальте образовалась глубокая яма. Потом ее еще подмывала вода, коммунальщики там что-то копали и ремонтировали. Яма стояла эти недели не закрытой, из нее поднимался пар, ограждения было легко обойти. В такую яму, задумавшись, мог попасть любой, особенно в темноте, — рассказывает Людмила. — Сейчас у дома постоянно ходят начальники, вокруг ямы установили много ограждений, поставили знаки, которые светятся в темноте.


Фото: пользователь TUT.BY Елена

Подтверждает историю соседка Людмилы, Алена. Женщина видела с балкона, как пострадавшего доставали из ямы сотрудники МЧС.

— Вроде как мужчина туда упал и умер. Слышали, что он вроде бы жил в Серебрянке, а в нашем районе у него сын.

В МЧС подтвердили, что 3 ноября оказывали помощь по извлечению мужчины из траншеи по указанному адресу на Партизанском проспекте.

TUT.BY обратился за комментариями в Следственный комитет — там по этому происшествию проводят разбирательство.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина провалился в яму, которая за несколько недель до этого появилась перед домом. По информации очевидцев, он умер.
 
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