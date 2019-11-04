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В Минске задержали двух девушек: одна оформила кредит на подругу, вторая - микрозаймы на коллег

05.11.2019 18:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сразу с двумя случаями чужих долгов разбираются сотрудники милиции по заявлениям от минчан. В одной истории девушка обнаружила, что на нее кто-то оформил онлайн-кредит. А в другой — сотрудники фирмы заметили, что у них на телефонных номерах имеются крупные задолженности. О том, как люди оказались обмануты, рассказывает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.


Фото: jeshoots.com

Жительница Фрунзенского района столицы получила несколько СМС о задолженности по кредиту и удивилась: ведь она его и не оформляла. Но в банке подтвердили, что на ее имя числится потребительский онлайн-кредит на 5 тысяч рублей.

По версии милиции, кредит оформила ее 26-летняя безработная подруга, будучи в гостях, воспользовалась свободным доступом к паспорту владелицы и сразу же перевела полученные деньги на свою карту.

Деньги подозреваемая потратила на личные нужды, но часть суммы удалось изъять. Материалы по этому случаю переданы в Следственный комитет. Такие действия могут расцениваться по ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса — как хищение путем использования компьютерной техники. За такое грозит наказание от штрафа до 5 лет лишения свободы.

А в Ленинском районе Минска к милиционерам обратилась работница фирмы: у нее и коллег на счетах мобильных телефонов образовались крупные задолженности. И люди заподозрили, что это может быть коллега, которая часто просила у них телефон для звонков.

По данным милиции, 22-летняя работница в течение трех месяцев брала у них телефоны и через интернет активировала предоставляемую операторами связи услугу микрозайма (овердрафт) на 100 рублей. После чего переводила деньги на свой счет в банке.

«Для того, чтобы коллеги не смогли узнать о происходящем, девушка покрывала часть задолженностей по займу из суммы, полученной от микрозайма, взятого на мобильный телефон уже другого коллеги», — рассказала официальный представитель ГУВД Дарья Бабок.

Общая сумма ущерба составила 800 рублей. Материалы проверки в отношении девушки уже переданы следователям для дачи правовой оценки.

 
Теги: Минск
 
 
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