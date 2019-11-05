Обещания зарплат и выходных, чистка «Динамо», хобби президентов и гриб-гигант - все за вчера

В такую короткую рабочую неделю просто невозможно не думать о выходных. Вот и премьер-министр Сергей Румас обещал подумать о том, чтобы 31 декабря не надо было ходить на работу. Он, кстати, рассказал, что правительство уже предлагало сделать постоянным выходным 2 января, но эту идею не поддержали. «Не понимаю, почему 31-е декабря, вот про 2-е больше понимаю: одного дня мало. Обещаю, что изучу этот вопрос», — пообещал журналистам премьер. Ну, а мы напоминаем, что завтра на работу не надо (можете уже отключить будильник) и предлагаем вспомнить самое главное за вчерашний день.
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ
В парламенте прошло нулевое (проще говоря, предварительное) чтение бюджета-2020. Стало известно, что с 1 января следующего года в Беларуси уравняют минимальную зарплату и бюджет прожиточного минимума. Это значит, что самые маленькие зарплаты станут чуть больше (спойлер: рублей на 40). Кстати, правительство говорит, что в стране осталось всего 9 предприятий, где платят меньше 400 рублей — теперь возьмутся за тех, где меньше 500. Кроме этого мы узнали, как будут растизарплаты бюджетников (быстрее, чем в этом году), что будет с госдолгом (а вот его обещают не наращивать) и когда будут готовы«дорожные карты» по интеграции с Россией (совсем скоро).
А вы заметили, что у нас бензин давно не дорожал (ох, только бы не накаркать сейчас)? Так вот, ценники на заправках не менялись уже 37 дней. И вот что будет с ними дальше.
Уже три недели кандидаты в депутаты активно борются за избирателей. Многие выкладывают результаты встреч и пикетов на своих страницах в социальных сетях. Экс-министр информации, кандидат в депутаты Лилия Ананич даже специально для этого завела странички в Facebook и Instagram. Рассказываем, что потенциальные народные избранники пишут о встречах с избирателями.
А вот Анна Канопацкая, которую не зарегистрировала кандидатом в депутаты, может пойти дальше — в правительство. Туда ее позвал премьер-министр Сергей Румас, отвечая на вопрос о росте экономики страны.
Ну и как же без громких судов. Вчера начался процесс по делу Андрея Качура, бывшего начальника отдела центрального аппарата Следственного комитета. Его обвиняют в подстрекательстве к даче взятки на сумму 25 тысяч долларов. Еще до начала процесса из центрального аппарата СК в суд пришло письмо о том, что данное уголовное дело связано с другим делом, о мошенничестве, предварительное следствие по которому не окончено, поэтому поступила просьба вести дело в закрытом режиме — ходатайство поддержали гособвинитель, обвиняемый и его защитник. Однако суд принял решение, что процесс будет открытым. Вот что известно по этому делу.
Высказывания Александра Лукашенко о «не наших» войнах вызвали горячие споры, в дискуссии поучаствовал и премьер России Дмитрий Медведев. Ему ответила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт. Политический обозреватель Юрий Дракохруст разбирался, что за всем этим стоит.
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
Гендиректор Оперного театра Владимир Гридюшко покинул свою должность. Труппе уже представили его преемника (вот что о нем известно). Десять лет под руководством Гридюшко вместили разное: и достижения, и провалы. Стоило ли продлевать контракт гендиректору? Наш театральный обозреватель Денис Мартинович разбирает плюсы и минусы этого решения и подводит итоги тех десяти лет, которые Оперный прожил под его руководством.
Сергей Багласов — архитектор, который вернул Минску городскую Ратушу. Сегодня на площади Свободы слушают джаз, делают селфи на фоне скульптур, назначают встречи в кафе. А для него исторический центр — главная тема в профессии. Расспросили архитектора про Минск его детства, архитектурный беспредел и желтые вазы на проспекте.
А еще у нас для вас несколько мотивирующих историй. В 9-м классе у Елизаветы Трахалиной из Заславля появилась мечта: учиться в Великобритании. Тогда это казалось невозможным. Сейчас сложно представить, что могло бы остановить Лизу исполнить эту мечту. Год назад выпускница факультета международных отношений БГУ поступила в магистратуру Оксфорда, а недавно прилетела в Беларусь с дипломом.
Анастасии Рубникович 17 лет, и она учится в 11-м классе 20-й гимназии города Минска. Только после уроков она не идет к репетиторам по «цетэшным» предметам и даже не смотрит сериалы, а бежит (как девушка сама говорит) в Республиканский центр экологии и краеведения. Там она вместе со своим научным руководителем Олесей Александровной Шевелевой придумала два инновационных материала, которые могут заменить натуральную кожу и пластик с ПВХ.
Следим за судьбой тигров, которые слишком надолго застряли на польско-белорусской границе, а потом наконец попали в зоопарки Польши. Неравнодушные поляки уже собрали для них 260 тысяч долларов. Рассказываем, как там поживают полосатики.
В конце октября 2016 года иностранные туристы получили возможность посещать Гродно и окрестности без визы. 10 ноября этого года безвизовая зона расширяется. Узнали, сколько безвизовых туристов приехало в Гродно за эти три года, что дал «безвиз» областному центру — и какие проблемы до сих пор не решены.
Мало кому долгие разлуки с любимым человеком даются легко. А жены дальнобойщиков постоянно живут в режиме ожидания. Еще они в одиночестве справляются с бытовыми трудностями, строят общий дом и растят детей. Мы пригласили в студию таких женщин и поговорили с ними о верности, тоске, работе мужа и том, как они к ней относятся.
Появился клип на песню, с которой наша страна будет выступать на детском Евровидении. Давайте посмотрим и обсудим!
А теперь вместе пройдем забавный тест. Пресс-служба президента недавно в очередной раз рассказала об одном из хобби Александра Лукашенко — выращивании картошки и других сельхозкультур на его экспериментальных полях. Мы наслышаны также о любви главы государства к хоккею, лыжам, игре на баяне, автомобилям и животным. Но надо сказать, что многие мировые лидеры также имеют разносторонние интересы. Проверим, знаете ли вы о них?
О СПОРТЕ
Ольга Хижинкова уже четвертый сезон работает пресс-секретарем футбольного клуба «Динамо-Брест», но все так же регулярно сталкивается со стереотипным восприятием женщины в спортивной среде. Причем в ее случае не просто женщины, а еще и коронованной «Мисс Беларусь». Разузнали, как главной красавице работается в нашем футболе.
В «Динамо-Минск» произошли неожиданные кадровые изменения. Контракт с нападающим Дрю Шором расторгнут по соглашению сторон без выплаты компенсации. А нападающий Шейн Принс выставлен на драфт отказов. Вот как прокомментировал это генеральный директор клуба Дмитрий Басков. К вечеру стало известно, что у команды будет и новый капитан.
Ассоциация «Белорусская федерация футбола» вынесла ряд наказаний по итогам скандального матча между брестским «Динамо» и солигорским «Шахтером». Тут и штрафы, и дисквалификация. Команда уже жестко ответила на это решение.
Эх, что-то будет 10 ноября! В Минске может произойти настоящая революция в белорусском чемпионате по футболу. Ожидать этого стоит в районе 17.15 на стадионе по улице Маяковского, если брестское «Динамо» обыграет «Ислочь». Если так произойдет, то прервется многолетняя гегемония БАТЭ в белорусском футболе.
А теперь о футболе не у нас. Четвертый тур футбольной Лиги чемпионов начался с поединков в Санкт-Петербурге и Барселоне, а завершился еще шестью матчами, включая невероятный поединок в Лондоне. Здесь все подробности.
Ну и немного забавного о спорте (и котиках). В матче по американскому футболу между «Даллас Ковбойз» и «Нью-Йорк Джайентс» сегодня произошел забавный эпизод — на поле выбежал большой черный кот. Он был такой грозный, что пришлось прервать матч.