Обещания зарплат и выходных, чистка «Динамо», хобби президентов и гриб-гигант - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

В такую короткую рабочую неделю просто невозможно не думать о выходных. Вот и премьер-министр Сергей Румас обещал подумать о том, чтобы 31 декабря не надо было ходить на работу. Он, кстати, рассказал, что правительство уже предлагало сделать постоянным выходным 2 января, но эту идею не поддержали. «Не понимаю, почему 31-е декабря, вот про 2-е больше понимаю: одного дня мало. Обещаю, что изучу этот вопрос», — пообещал журналистам премьер. Ну, а мы напоминаем, что завтра на работу не надо (можете уже отключить будильник) и предлагаем вспомнить самое главное за вчерашний день.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

В парламенте прошло нулевое (проще говоря, предварительное) чтение бюджета-2020 . Стало известно, что с 1 января следующего года в Беларуси уравняют минимальную зарплату и бюджет прожиточного минимума. Это значит, что самые маленькие зарплаты станут чуть больше (спойлер: рублей на 40). Кстати, правительство говорит, что в стране осталось всего 9 предприятий, где платят меньше 400 рублей — теперь возьмутся за тех, где меньше 500. Кроме этого мы узнали, как будут расти зарплаты бюджетников (быстрее, чем в этом году), что будет с госдолгом (а вот его обещают не наращивать) и когда будут готовы «дорожные карты» по интеграции с Россией (совсем скоро).

. Стало известно, что с 1 января следующего года в Беларуси минимальную зарплату и бюджет прожиточного минимума. Это значит, что самые маленькие зарплаты станут чуть больше (спойлер: рублей на 40). Кстати, правительство говорит, что в стране всего 9 предприятий, где платят меньше 400 рублей — теперь возьмутся за тех, где меньше 500. Кроме этого мы узнали, (быстрее, чем в этом году), что с (а вот его обещают не наращивать) и когда (совсем скоро). А вы заметили, что у нас бензин давно не дорожал (ох, только бы не накаркать сейчас)? Так вот, ценники на заправках не менялись уже 37 дней. И вот что будет с ними дальше.

давно не дорожал (ох, только бы не накаркать сейчас)? Так вот, ценники на заправках не менялись уже 37 дней. И вот с ними дальше. Уже три недели кандидаты в депутаты активно борются за избирателей. Многие выкладывают результаты встреч и пикетов на своих страницах в социальных сетях. Экс-министр информации, кандидат в депутаты Лилия Ананич даже специально для этого завела странички в Facebook и Instagram. Рассказываем , что потенциальные народные избранники пишут о встречах с избирателями.





А вот Анна Канопацкая , которую не зарегистрировала кандидатом в депутаты, может пойти дальше — в правительство. Туда ее позвал премьер-министр Сергей Румас, отвечая на вопрос о росте экономики страны.

, которую не зарегистрировала кандидатом в депутаты, может пойти дальше — в правительство. Туда ее премьер-министр Сергей Румас, отвечая на вопрос о росте экономики страны. Ну и как же без громких судов. Вчера начался процесс по делу Андрея Качура, бывшего начальника отдела центрального аппарата Следственного комитета . Его обвиняют в подстрекательстве к даче взятки на сумму 25 тысяч долларов. Еще до начала процесса из центрального аппарата СК в суд пришло письмо о том, что данное уголовное дело связано с другим делом, о мошенничестве, предварительное следствие по которому не окончено, поэтому поступила просьба вести дело в закрытом режиме — ходатайство поддержали гособвинитель, обвиняемый и его защитник. Однако суд принял решение, что процесс будет открытым. Вот что известно по этому делу.

. Его обвиняют в подстрекательстве к даче взятки на сумму 25 тысяч долларов. Еще до начала процесса из центрального аппарата СК в суд пришло письмо о том, что данное уголовное дело связано с другим делом, о мошенничестве, предварительное следствие по которому не окончено, поэтому поступила просьба вести дело в закрытом режиме — ходатайство поддержали гособвинитель, обвиняемый и его защитник. Однако суд принял решение, что процесс будет открытым. Вот по этому делу. Высказывания Александра Лукашенко о «не наших» войнах вызвали горячие споры, в дискуссии поучаствовал и премьер России Дмитрий Медведев. Ему ответила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт. Политический обозреватель Юрий Дракохруст разбирался , что за всем этим стоит.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Гендиректор Оперного театра Владимир Гридюшко покинул свою должность. Труппе уже представили его преемника (вот что о нем известно ). Десять лет под руководством Гридюшко вместили разное: и достижения, и провалы. Стоило ли продлевать контракт гендиректору? Наш театральный обозреватель Денис Мартинович разбирает плюсы и минусы этого решения и подводит итоги тех десяти лет, которые Оперный прожил под его руководством.

Владимир Гридюшко свою должность. Труппе уже представили его преемника (вот ). Десять лет под руководством Гридюшко вместили разное: и достижения, и провалы. Стоило ли продлевать контракт гендиректору? Наш театральный обозреватель Денис Мартинович плюсы и минусы этого решения и подводит итоги тех десяти лет, которые Оперный прожил под его руководством. Сергей Багласов — архитектор, который вернул Минску городскую Ратушу . Сегодня на площади Свободы слушают джаз, делают селфи на фоне скульптур, назначают встречи в кафе. А для него исторический центр — главная тема в профессии. Расспросили архитектора про Минск его детства, архитектурный беспредел и желтые вазы на проспекте.

. Сегодня на площади Свободы слушают джаз, делают селфи на фоне скульптур, назначают встречи в кафе. А для него исторический центр — главная тема в профессии. архитектора про Минск его детства, архитектурный беспредел и желтые вазы на проспекте. А еще у нас для вас несколько мотивирующих историй. В 9-м классе у Елизаветы Трахалиной из Заславля появилась мечта: учиться в Великобритании. Тогда это казалось невозможным. Сейчас сложно представить, что могло бы остановить Лизу исполнить эту мечту. Год назад выпускница факультета международных отношений БГУ поступила в магистратуру Оксфорда , а недавно прилетела в Беларусь с дипломом.

, а недавно в Беларусь с дипломом. Анастасии Рубникович 17 лет, и она учится в 11-м классе 20-й гимназии города Минска. Только после уроков она не идет к репетиторам по «цетэшным» предметам и даже не смотрит сериалы, а бежит (как девушка сама говорит) в Республиканский центр экологии и краеведения. Там она вместе со своим научным руководителем Олесей Александровной Шевелевой придумала два инновационных материала, которые могут заменить натуральную кожу и пластик с ПВХ.





Следим за судьбой тигров , которые слишком надолго застряли на польско-белорусской границе, а потом наконец попали в зоопарки Польши. Неравнодушные поляки уже собрали для них 260 тысяч долларов. Рассказываем , как там поживают полосатики.

, которые слишком надолго застряли на польско-белорусской границе, а потом наконец попали в зоопарки Польши. Неравнодушные поляки уже собрали для них 260 тысяч долларов. , как там поживают полосатики. В конце октября 2016 года иностранные туристы получили возможность посещать Гродно и окрестности без визы. 10 ноября этого года безвизовая зона расширяется. Узнали , сколько безвизовых туристов приехало в Гродно за эти три года, что дал «безвиз» областному центру — и какие проблемы до сих пор не решены.

этого года безвизовая зона расширяется. , сколько безвизовых туристов приехало в Гродно за эти три года, что дал областному центру — и какие проблемы до сих пор не решены. Мало кому долгие разлуки с любимым человеком даются легко. А жены дальнобойщиков постоянно живут в режиме ожидания. Еще они в одиночестве справляются с бытовыми трудностями, строят общий дом и растят детей. Мы пригласили в студию таких женщин и поговорили с ними о верности, тоске, работе мужа и том, как они к ней относятся.

постоянно живут в режиме ожидания. Еще они в одиночестве справляются с бытовыми трудностями, строят общий дом и растят детей. Мы в студию таких женщин и поговорили с ними о верности, тоске, работе мужа и том, как они к ней относятся. Появился клип на песню, с которой наша страна будет выступать на детском Евровидении . Давайте посмотрим и обсудим!

. Давайте и обсудим! А теперь вместе пройдем забавный тест. Пресс-служба президента недавно в очередной раз рассказала об одном из хобби Александра Лукашенко — выращивании картошки и других сельхозкультур на его экспериментальных полях. Мы наслышаны также о любви главы государства к хоккею, лыжам, игре на баяне, автомобилям и животным. Но надо сказать, что многие мировые лидеры также имеют разносторонние интересы. Проверим , знаете ли вы о них?

О СПОРТЕ

Ольга Хижинкова уже четвертый сезон работает пресс-секретарем футбольного клуба «Динамо-Брест», но все так же регулярно сталкивается со стереотипным восприятием женщины в спортивной среде. Причем в ее случае не просто женщины, а еще и коронованной «Мисс Беларусь». Разузнали , как главной красавице работается в нашем футболе.





В «Динамо-Минск» произошли неожиданные кадровые изменения. Контракт с нападающим Дрю Шором расторгнут по соглашению сторон без выплаты компенсации. А нападающий Шейн Принс выставлен на драфт отказов. Вот как прокомментировал это генеральный директор клуба Дмитрий Басков . К вечеру стало известно, что у команды будет и новый капитан.

произошли неожиданные кадровые изменения. Контракт с нападающим расторгнут по соглашению сторон без выплаты компенсации. А нападающий выставлен на драфт отказов. Вот как это генеральный директор клуба . К вечеру стало известно, что у команды и новый капитан. Ассоциация «Белорусская федерация футбола» вынесла ряд наказаний по итогам скандального матча между брестским «Динамо» и солигорским «Шахтером». Тут и штрафы, и дисквалификация. Команда уже жестко ответила на это решение.





Эх, что-то будет 10 ноября! В Минске может произойти настоящая революция в белорусском чемпионате по футболу . Ожидать этого стоит в районе 17.15 на стадионе по улице Маяковского, если брестское «Динамо» обыграет «Ислочь». Если так произойдет, то прервется многолетняя гегемония БАТЭ в белорусском футболе.

настоящая . Ожидать этого стоит в районе 17.15 на стадионе по улице Маяковского, если брестское «Динамо» обыграет «Ислочь». Если так произойдет, то прервется многолетняя гегемония БАТЭ в белорусском футболе. А теперь о футболе не у нас. Четвертый тур футбольной Лиги чемпионов начался с поединков в Санкт-Петербурге и Барселоне, а завершился еще шестью матчами, включая невероятный поединок в Лондоне. Здесь все подробности.

начался с поединков в Санкт-Петербурге и Барселоне, а завершился еще шестью матчами, включая невероятный поединок в Лондоне. все подробности. Ну и немного забавного о спорте (и котиках). В матче по американскому футболу между «Даллас Ковбойз» и «Нью-Йорк Джайентс» сегодня произошел забавный эпизод — на поле выбежал большой черный кот. Он был такой грозный, что пришлось прервать матч.

Все новости вторника, 5 ноября





А вы бы такой съели? Очередной гриб-гигант нашли в Беларуси — этот боровик из Солигорского района. Уверены, что и сегодня мы найдем, какими новостями вас удивить — оставайтесь с нами!

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