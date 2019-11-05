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Следуя добрым традициям

06.11.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

 Накануне Дня Октябрьской революции был завершён ремонт поликлиники Новолукомльской ЦРБ. По  такому поводу  5 ноября  в центральной районной больнице состоялось торжество.

Следуя добрым традициям

Красную ленту на входе в обновленную поликлинику перерезали председатель райсовета депутатов А. Д. Косов, начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Ю. Н. Деркач, председатель Чашникского райисполкома Л. В. Плешко, главврач учреждения Н. Е. Пинчук.

Прежде чем перерезать символичную красную ленту, председатель Чашникского районного исполнительного комитета Л. В. Плешко поздравил жителей региона со столь значимым событием, ведь от того, с каким настроением человек посещает учреждение здравоохранения, насколько комфортно при этом он себя чувствует, зависит успех в лечении недугов. Приятно, что многие пациенты уже дали высокую оценку проделанной работе. Леонид Владимирович подчеркнул, что это не первый объект здравоохранения, отремонтированный в районе в нынешнем году. И в дальнейшем будут создаваться условия для получения квалифицированной медицинской помощи. В том, что на Чашниччине уже сделано в данном направлении – заслуга и главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома.

Следуя добрым традициям

После торжественного открытия поликлиники обсуждаются рабочие вопросы.

– Я рад, что больницы в регионах обновляются: закупается оборудование, проводятся ремонты. Яркий пример тому – Новолукомльская ЦРБ, которая находится на достаточно высоком уровне. А это значит, что в таком учреждении будут работать квалифицированные кадры, захотят остаться молодые специалисты. Успех зависит от отношения к делу. И в этом Чашниччине повезло. Здесь живёт немало достойных людей, которые стремятся сделать свою малую родину лучше, – подчеркнул в своём выступлении начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Ю. Н. Деркач.

Следуя добрым традициям

Далее Юрий Николаевич вручил Почётную грамоту главного управления по здравоохранению Витебского областного исполнительного комитета Леониду Владимировичу Плешко. Также по поручению Председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь В. П. Андрейченко Ю. Н. Деркач Почётную грамоту высшего представительного органа страны вручил главврачу УЗ «Новолукомльская ЦРБ» Н. Е. Пинчуку.

Следуя добрым традициям

Следуя добрым традициям

Под аплодисменты перерезали ленту на входе в обновленную поликлинику, на ремонт которой в общей сложности затрачено около 150 тысяч рублей. Современный вид приобрели фойе, регистратура, коридоры учреждения. Были заменены все дверные блоки, реконструирован фасад здания.

Следуя добрым традициям

Следуя добрым традициям

Стоит отметить, что с января по октябрь в Новолукомльской райбольнице выполнены масштабные ремонтные мероприятия. Заменены трубопроводы главного корпуса, преобразилось хирургическое отделение, отремонтировано крыльцо главного входа, полностью модернизирована прачечная, установлена декоративная подсветка на корпусах учреждения и многое другое.

Следуя добрым традициям

 

 

 
 
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 Накануне Дня Октябрьской революции был завершён ремонт поликлиники Новолукомльской ЦРБ. По  такому поводу  5 ноября  в центральной районной больнице состоялось
 
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