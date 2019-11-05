11 ноября Беларусь отмечает Международный день энергосбережения, который пройдет под девизом «Сохраним климат. Сберегая энергию и ресурсы»

Источник материала: Герой працы

11 ноября - Международный день энергосбережения

06.11.2019

11 ноября 2019 г. Беларусь отмечает Международный день энергосбережения, который пройдет под девизом «Сохраним климат. Сберегая энергию и ресурсы».

Международный день энергосбережения отмечается по инициативе международной экологической сети «Школьный проект по использованию ресурсов и энергии» (SPARE). Такое решение приняли в апреле 2008 г. на проходившем в Казахстане международном совещании координаторов SPARE. А уже в ноябре 2008 года мир отметил первый День энергосбережения. Республика Беларусь не стала исключением и с первых лет празднования этого дня присоединилась к мероприятию.

Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь является уполномоченным республиканским органом, который проводит государственное управление в сфере энергосбережения и развития возобновляемых источников энергии уже более 25 лет.

Одной из важнейших задач, стоящих перед Департаментом является популяризация экономических, экологических и социальных преимуществ эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, и здесь очень важно, чтобы законодательно закрепленная государственная политика энергосбережения имела отклик и как можно более широкую поддержку в обществе.

В рамках Международного дня энергосбережения в странах-участниках проходят самые разнообразные мероприятия – от практических мер по утеплению школьных классов до уличных акций. Участие в мероприятиях принимают ученики, педагоги, представители природоохранных организаций, сотрудники государственных учреждений.

Департамент по энергоэффективности ежегодно в День энергосбережения организует:

проведение тематических выставок, семинаров, конференций, круглых столов, телевизионных передач;

проведение в городах республики уличных акций с распространением промопродукции;

трансляцию на телевизионных каналах и в общественном транспорте социальной рекламы по вопросам энергосбережения;

пресс-конференции для СМИ, пресс-туры на объекты, достигшие определенных результатов в сфере энергосбережения;

конкурсы и занимательные викторины, открытые уроки и информационные часы в учреждениях образования с участием руководителей местных органов власти.

День энергосбережения – это отличный повод ещё раз поговорить об энергоэффективных технологиях, о важности использования возобновляемых источников энергии, о способах энергосбережения дома и в офисе. А лучше не только поговорить, но и применить полученные знания на практике: например, не оставлять электроприборы, включёнными в режиме ожидания, заменить лампочки в квартире на энергосберегающие, выключать воду в процессе чистки зубов, пользоваться душем вместо ванны и т.д. И меры ресурсосбережения – отказаться от пластиковых упаковок, раздельно собирать и перерабатывать отходы.

Со многими другими практическими способами по эффективному использованию энергоресурсов в быту можно ознакомиться на нашем сайте http://energoeffekt.gov.by/ в разделе Пропаганда, рубрике Полезные советы.

Основная цель праздника – привлечение внимания общественности к рациональному использованию энергоресурсов. Департамент по энергоэффективности приглашает оказать информационную поддержку ежегодной акции, а также принять участие в мероприятиях, проводимых в рамках Международного дня энергосбережения – 2019.

Энергосбережение экономически выгодно отдельно каждому гражданину и государству в целом.

Экономить энергоресурсы – значит быть современным, образованным гражданином, думающим о процветании своей страны, о благополучии и здоровье своей семьи.