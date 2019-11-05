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В Дрогичинском районе нашли 700-граммовый белый гриб

06.11.2019 09:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жительница деревни Белин Светлана Лойко нашла в лесу белый гриб весом 700 грамм, пишет «Дрогичинский вестник».


Фото читательницы

Нынешний сезон богат на рекорды. Недавно житель Светлогорска Геннадий Мироевский отправился с семьей в лес и нашел там гигантский белый гриб весом 1 кг 248 гр. А в октябре в Брестской области грибник нашел в лесу боровик весом 1 кг 100 г.

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Нынешний грибной сезон бьет рекорды.
 
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