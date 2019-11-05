В Дрогичинском районе нашли 700-граммовый белый гриб

Источник материала: Tut.by

Жительница деревни Белин Светлана Лойко нашла в лесу белый гриб весом 700 грамм, пишет « Дрогичинский вестник ».



Фото читательницы

Нынешний сезон богат на рекорды. Недавно житель Светлогорска Геннадий Мироевский отправился с семьей в лес и нашел там гигантский белый гриб весом 1 кг 248 гр . А в октябре в Брестской области грибник нашел в лесу боровик весом 1 кг 100 г .