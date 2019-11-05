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В Дрогичинском районе нашли 700-граммовый белый гриб
06.11.2019 09:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жительница деревни Белин Светлана Лойко нашла в лесу белый гриб весом 700 грамм, пишет «
Нынешний сезон богат на рекорды. Недавно житель Светлогорска Геннадий Мироевский отправился с семьей в лес и нашел там гигантский
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Нынешний грибной сезон бьет рекорды.
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