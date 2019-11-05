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Бизнесмен из Витебска, купивший старую усадьбу в Летцах, хочет переименовать там улицу
06.11.2019 09:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Витебский предприниматель Максим Жуков — Витебска делает из старой усадьбы место для фестивалей">новый владелец бывшей усадьбы известного ботаника Владимира Адамова в Больших Летцах — предлагает переименовать в честь ученого улицу Советскую в этой деревне.
Здание бывшей усадьбы ученого-ботаника, где после революции многие годы размещался детский дом, находится на Советской — в СССР были тысячи улиц с таким названием.
После закрытия детдома усадьба долго стояла заброшенной и постепенно разрушалась. Ее приобрел бизнесмен из Витебска Максим Жуков и постепенно восстанавливает это красивое здание.
У Жукова появилась идея переименовать улицу в Больших Летцах, где находится бывший усадебный дом Владимира Адамова, в честь этого знаменитого ученого.
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Максим Жуков хочет переименовать улицу Советскую в честь знаменитого ботаника Владимира Адамова.
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