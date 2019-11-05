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Бизнесмен из Витебска, купивший старую усадьбу в Летцах, хочет переименовать там улицу

06.11.2019 09:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Витебский предприниматель Максим Жуков — Витебска делает из старой усадьбы место для фестивалей">новый владелец бывшей усадьбы известного ботаника Владимира Адамова в Больших Летцах — предлагает переименовать в честь ученого улицу Советскую в этой деревне.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Здание бывшей усадьбы ученого-ботаника, где после революции многие годы размещался детский дом, находится на Советской — в СССР были тысячи улиц с таким названием.

После закрытия детдома усадьба долго стояла заброшенной и постепенно разрушалась. Ее приобрел бизнесмен из Витебска Максим Жуков и постепенно восстанавливает это красивое здание.

У Жукова появилась идея переименовать улицу в Больших Летцах, где находится бывший усадебный дом Владимира Адамова, в честь этого знаменитого ученого.

Предприниматель создал петицию в интернете, которую может подписать любой желающий. Ее планируют направить в Витебский райисполком, чтобы тот, в свою очередь, внес такое предложение в райсовет депутатов.

Ученый-ботаник, исследователь флоры Восточной Европы Владимир Адамов работал в Витебской губернии, в имении Большие Летцы, в начала XX века. Тогда же он и посадил здесь свой знаменитый ботанический сад.

Коллекция Адамова насчитывала около 400 видов редких пород деревьев. В саду находилась теплица с 300 видами экзотических растений. От озера Летцы к усадьбе вели террасы с зелеными насаждениями. В имении находились ботанический музей и богатая библиотека.

В 1917 году усадьбу национализировали, ученого решили «уплотнить» — и подселили к нему беспризорников. В 1924 году Адамов уехал из имения в Минск. Часть его коллекции отдали в Витебский ботанический сад, часть растений пропала. Инфраструктура — пруды, террасы, оранжереи — стали приходить в упадок.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Максим Жуков хочет переименовать улицу Советскую в честь знаменитого ботаника Владимира Адамова.
 
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