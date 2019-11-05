Основание - заявление кандидата в депутаты Пикуза В.Н.
Председатель комиссии П.В.Навицкий
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Окружная избирательная комиссия Борисовского сельского избирательного округа № 63 информирует
06.11.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Основание - заявление кандидата в депутаты Пикуза В.Н.
Председатель комиссии П.В.Навицкий
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В соответствии со статьёй 69 Избирательного кодекса Республики Беларусь решением окружной комиссии Борисовского сельского избирательного округа № 63 от 04.11.2019 № 29...
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