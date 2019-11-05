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Окружная избирательная комиссия Борисовского сельского избирательного округа № 63 информирует

06.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Основание  - заявление кандидата в депутаты Пикуза В.Н.

Председатель комиссии  П.В.Навицкий

 
 
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В соответствии со статьёй 69 Избирательного кодекса Республики Беларусь решением окружной комиссии Борисовского сельского избирательного округа № 63 от 04.11.2019 № 29...
 
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