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В Лунинце лженалоговики украли у пенсионеров 2 тысячи
06.11.2019 10:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Лунинце две женщины пришли в дом к пожилым супругам, представившись сотрудниками налоговой. После их ухода пенсионеры недосчитались крупной суммы денег, пишет «
5 ноября около 8.00 в дом по улице Трошина пришли две незнакомки. Они расспрашивали супругов, которым 85 и 83 года, нужно ли им послабление по налогам. Разговор проходил на кухне и, по словам хозяев, незваные гостьи в это время не отлучались.
Поскольку от помощи старики отказались, лженалоговики попросили написать об этом расписку.
После ухода визитеров пенсионеры недосчитались 2 тысяч рублей. Деньги, как водится, они хранили «в укромном месте» в шкафу среди белья.
Злоумышленников вычислили по горячим следам и задержали в районе Дворца. В одном автомобиле спешно покидали город 4 женщины и мужчина. Как оказалось, «гастролировать» в Лунинец они приехали из Гомельской области — Калинковичей и Жлобинского района. В наручниках их доставили в райотдел милиции.
При задержании у беглецов оказался конверт с украденными деньгами, поэтому имеются все обоснования подозревать именно их. Возбуждено уголовное дело за кражу.
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Женщины предлагали «послабление по налогам».
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