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В Докшицах после реконструкции открыли пищеблок центральной районной больницы

06.11.2019 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

В Докшицах после реконструкции открыли пищеблок центральной районной больницы

В Докшицах после реконструкции торжественно открыли пищеблок центральной районной больницы. В церемонии приняли участие начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Юрий Деркач, руководство района, коллектив больницы, местные жители. Приехал в Докшицы поздравить медиков, пациентов и все население региона со значимым событием и председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко.


В Докшицах после реконструкции открыли пищеблок центральной районной больницы

Докшицкая ЦРБ рассчитана на 94 койки. Так как питание — важная составляющая процесса выздоровления, в свое время было принято решение обновить пищеблок, не ремонтировавшийся с конца 1980-х. Работы, по словам главврача Докшицкой ЦРБ Сергея Кубора, велись с середины лета нынешнего года:
— Из бюджета было выделено 700 тысяч рублей. Чтобы их вовремя освоить, строители трудились в две смены. От старого здания осталась лишь коробка. Внутри все отремонтировали, поменяли коммуникации, окна. На кухне установили новые индукционные плиты, пароварочный шкаф. Обновили холодильное оборудование и подъемник, извлекающий продукты со склада. Все это поможет сделать диетическое питание пациентов более разнообразным.
Владимир Андрейченко обратил внимание на то, что объект открыт накануне 7 ноября:
— К советскому периоду истории относятся по-разному. Но именно в те годы появилась добрая традиция — к праздничным датам открывать социально значимые объекты. В Беларуси Глава государства, Правительство, законодательный орган власти вопросам здравоохранения уделяют большое внимание. В этой сфере выстроена четкая система законодательства. Ни одна сессия Палаты представителей не проходит, чтобы на ней не рассматривались эти вопросы. Недавно, к примеру, мы приняли законы об оказании психиатрической помощи, о лекарственных средствах. Сейчас рассматривается бюджет на 2020 год, где предусматривается увеличение ассигнований на развитие здравоохранения на 14,7%.
Заметим: в работе по совершенствованию системы здравоохранения внимание уделяется не только столице, областным центрам, но и регионам. За последние 5 лет на модернизацию терапевтического отделения Докшицкой ЦРБ, ремонт ее поликлиники, пищеблока, на строительство и оснащение стоматологического отделения было истрачено почти 4 миллиона 250 тысяч рублей. Стоматология сегодня в Докшицах, к слову, одна из лучших не только на Витебщине, но и, пожалуй, в стране. Не случайно за 9 месяцев нынешнего года кроме местных жителей она приняла 200 пациентов из столицы и Мядельского района.
По материалам сайта vitebsk-region.gov.by

 
 
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В Докшицах после реконструкции торжественно открыли пищеблок центральной районной больницы. В церемонии приняли участие начальник главного управления по...
 
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