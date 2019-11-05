7 ноября — День Октябрьской революции

Уважаемые кировчане и жители района!
Примите искренние поздравления с Днем Октябрьской революции!
Для многих людей старшего поколения это праздник верности принципам своей молодости, когда они воплощали идеи равенства и справедливости.
Октябрьская революция изменила судьбу Беларуси, дала мощный импульс социальному и духовному возрождению нашего народа. Белорусы обрели государственность, создали высокотехнологическую промышленность, современное сельское хозяйство, передовую науку и культуру.
Отличительные черты современной Беларуси – политическая и экономическая стабильность, гражданское согласие и забота о людях. Наша страна уверенно идет собственным путем развития.
Примите наилучшие пожелания здоровья и благополучия, мира и добра, дальнейшей плодотворной деятельности на благо нашей родной земли!
Районный исполнительный комитет.
Районный Совет депутатов.