7 ноября — День Октябрьской революции

Источник материала: Кировец





Уважаемые кировчане и жители района!

Примите искренние поздравления с Днем Октябрьской революции!

Для многих людей старшего поколения это праздник верности принципам своей молодости, когда они воплощали идеи равенства и справедливости.

Октябрьская революция изменила судьбу Беларуси, дала мощный импульс социальному и духовному возрождению нашего народа. Белорусы обрели государственность, создали высокотехнологическую промышленность, современное сельское хозяйство, передовую науку и культуру.

Отличительные черты современной Беларуси – политическая и экономическая стабильность, гражданское согласие и забота о людях. Наша страна уверенно идет собственным путем развития.

Примите наилучшие пожелания здоровья и благополучия, мира и добра, дальнейшей плодотворной деятельности на благо нашей родной земли!

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.