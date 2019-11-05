Сегодня в Кировске проходит районный праздник тружеников села «Дажынкі-2019»

Источник материала: Кировец





Уважаемые труженики агропромышленного комплекса, ветераны отрасли, кировчане!

Примите теплые и сердечные поздравления с районным праздником «Дажынкі-2019»!

С чувством огромной гордости отмечаем, что кировские хлеборобы достойно провели уборку урожая. Этому способствовали совместная слаженная работа земледельцев, специалистов и руководителей, организованность, дисциплина и профессионализм. Не жалея сил и времени, от зари до зари герои жатвы добросовестно трудились в поле. Благодаря вам на наших столах будет качественный хлеб нового урожая.

Выражаем всем глубокую благодарность за преданность своему делу, бережное и рачительное ведение работ на родной земле, за ваш неоценимый вклад в укрепление экономики района, области и нашего государства.

Особая благодарность – ветеранам хлеборобского дела, которые передают свои опыт и знания молодым специалистам.

От всей души желаем всем вам – посвятившим жизнь благородному и нелегкому крестьянскому труду – крепкого здоровья, благополучия и счастья!

Районный исполнительный комитет. Районный Совет депутатов.