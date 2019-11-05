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Следственный комитет выясняет детали гибели мужчины, который упал в яму в Минске
06.11.2019 10:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Возле дома на Партизанском проспекте 3 ноября мужчина упал в яму, он погиб. Некоторые подробности этого ЧП
По предварительной информации следователей, 57-летний мужчина упал в огороженную яму, которую выкопали при проведении коммунальных работ. Тело мужчины без признаков жизни обнаружил житель близлежащего дома на глубине около 2,5 метров.
Ленинским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Для установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. Все обстоятельства происшествия выясняются.
— Спасатели уже достали из ямы мужчину — с него текла вода. Похоже, он провалился в яму и умер.
Очевидцы рассказывали, яму раскопали после того, как случилась коммунальная авария в одном из домов, у одного из подъездов появилась глубокая дыра в асфальте, которая «эти недели стояла незакрытой, из нее поднимался пар». По словам местных жителей, после ЧП появилось много ограждений и предупреждающие знаки.
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Возле дома на Партизанском проспекте 3 ноября мужчина упал в яму, он погиб. Некоторые подробности этого ЧП рассказал Следственный комитет.
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