Водитель из Гродно забрал жену и новорожденную дочь из роддома на… бесконтактном троллейбусе

Источник материала: Tut.by

В Гродно молодой папа приехал встречать жену из роддома не на традиционном такси или модном лимузине, а на… троллейбусе. При этом на транспорте — бесконтактном, конечно! — он заехал прямо на территорию больницы, сообщает «Гродненская правда».





Сергей Прасолов работает водителем троллейбусом. Идея оригинально встретить жену Кристину и новорожденную дочку Милану появилась у родственников.













Мужчина уверен, что такая встреча останется в памяти.