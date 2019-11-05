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Водитель из Гродно забрал жену и новорожденную дочь из роддома на… бесконтактном троллейбусе
06.11.2019 11:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно молодой папа приехал встречать жену из роддома не на традиционном такси или модном лимузине, а на… троллейбусе. При этом на транспорте — бесконтактном, конечно! — он заехал прямо на территорию больницы,
Сергей Прасолов работает водителем троллейбусом. Идея оригинально встретить жену Кристину и новорожденную дочку Милану появилась у родственников.
Мужчина уверен, что такая встреча останется в памяти.
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На необычном транспорте он заехал прямо на территорию больницы.
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