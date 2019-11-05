В Минске задержали мужчину: решил «научить» подростков манерам и порезал одному куртку

Источник материала: Tut.by

Сыщики задержали в Минске мужчину по подозрению в хулиганстве. По версии следствия, в магазине ему не понравилось поведение компании подростков, и на улице он начал «учить» их с помощью ножа. Об этом пишет пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

В милицию поступил звонок, что подросткам угрожает мужчина с ножом. Был задержан 43-летний минчанин, раньше его не раз привлекали к уголовной ответственности.

Мужчина заявил, что в продуктовом магазине компания подростков слишком громко общалась, веселилась и шумела. Он вышел вслед за ними на улицу и посоветовал расходится по домам.

«А чтобы его словесные аргументы были более весомыми, достал перочинный раскладной нож. Фигурант размахивал ножом перед собой и задел несовершеннолетнего», — сообщила официальный представитель ГУВД Дарья Бабок.

Подросток не пострадал — его спасла теплая куртка, которая оказалась повреждена.

Материалы проверки по данному факту уже переданы следователям для дачи правовой оценки.