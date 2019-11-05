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В парке в центре Витебска пилят деревья. Рассказываем зачем
06.11.2019 11:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В парке Фрунзе в центре города рабочие спилили несколько деревьев. «Витебский курьер»
— В рамках проекта реконструкции площади Свободы удаляют аварийные и бесперспективные деревья. Разрешение на это выдали экологи, — пояснили в «Зеленхозе».
Под спил ушли три старых тополя возле фонтана.
Еще одно дерево с сухими ветками удалят возле концертного зала «Витебск».
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Под спил ушли три тополя возле фонтана.
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