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В парке в центре Витебска пилят деревья. Рассказываем зачем

06.11.2019 11:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В парке Фрунзе в центре города рабочие спилили несколько деревьев. «Витебский курьер» узнал, что происходит.


— В рамках проекта реконструкции площади Свободы удаляют аварийные и бесперспективные деревья. Разрешение на это выдали экологи, — пояснили в «Зеленхозе».

Под спил ушли три старых тополя возле фонтана.

Еще одно дерево с сухими ветками удалят возле концертного зала «Витебск».

 
 
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