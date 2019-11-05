В парке в центре Витебска пилят деревья. Рассказываем зачем

Источник материала: Tut.by

В парке Фрунзе в центре города рабочие спилили несколько деревьев. «Витебский курьер» узнал , что происходит.





— В рамках проекта реконструкции площади Свободы удаляют аварийные и бесперспективные деревья. Разрешение на это выдали экологи, — пояснили в «Зеленхозе».

Под спил ушли три старых тополя возле фонтана.

Еще одно дерево с сухими ветками удалят возле концертного зала «Витебск».