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Могилевские спасатели вошли в окна детской больницы в костюмах супергероев. Смотрите, какие они крутые
06.11.2019 11:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сотрудники МЧС в Могилеве устроили для маленьких пациентов областной детской больницы настоящий праздник, сообщают Mogilevnews.by. Переодевшись в костюмы супергероев, спасатели через окно залазили в каждое отделение больницы, играли с пациентами, рассказывали о правилах безопасности. Смотрите, как это было.
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