Могилевские спасатели вошли в окна детской больницы в костюмах супергероев. Смотрите, какие они крутые

Источник материала: Tut.by

Сотрудники МЧС в Могилеве устроили для маленьких пациентов областной детской больницы настоящий праздник, сообщают Mogilevnews.by. Переодевшись в костюмы супергероев, спасатели через окно залазили в каждое отделение больницы, играли с пациентами, рассказывали о правилах безопасности. Смотрите, как это было.



























